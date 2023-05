En images Festival de Cannes 2023 : Lily-Rose Depp et The Weeknd acclamés sur le tapis rouge, Aki Kaurismäki pressé et Jessica Hausner heureuse

Septième jour de Festival : les équipes des "Feuilles mortes" d'Aki Kaurismäki et de "Club zéro" de Jessica Hausner montaient tour à tour les marches du Palais des festivals ce lundi, tandis qu'en fin de soirée Lily-Rose Depp et The Weeknd, premiers rôles très attendus de la série "The Idol" de Sam Levinson, créaient par leur seule présence l'événement sur la Croisette.

Deux longs métrages et une série pour une nouvelle soirée cannoise où se croisent de grands noms du cinéma et du petit écran, de l'imposant Finlandais Aki Kaurismäki à la réalisatrice autrichienne Jessica Hausner, en passant par l'acteur, producteur et réalisateur Sam Levison, les comédiennes Lily-Rose Depp, Mia Wasikowska et Elsa Zylberstein, et le chanteur The Weeknd, alias Abel Tesfaye.

Kaurismäki pour commencer. Figure de référence du cinéma européen, habitué de la Croisette, le célèbre auteur de "L'Homme sans passé" foule à nouveau le tapis rouge pour "Les Feuilles Mortes", une histoire d'amour vraie de vraie, qui sent l'acool une fois de plus et semble rappeler que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille pour qui recherche le bonheur. Le cinéaste finlandais a paru pressé d'aller montrer sa comédie romantique, passant devant les photographes sans s'arrêter. C'était peut-être pour mieux y revenir.

Une autre réalisatrice coutumière du festival, Jessica Hausner, a pris elle le temps de monter les marches pour son film en compétition "Club Zéro", histoire d'un mystérieux cercle d'un lycée privé. Elle est accompagnée d'un vaste aéropage composé notamment d'Elsa Zylberstein, de Mathieu Demy et de Mia Wasikowska, actrice australo-polonaise de Tim Burton, Gus Van Sant ou David Cronenberg.

Enfin, les fans attendaient la montée des marches de l'équipe de la série de HBO "The Idol", créée par Sam Levinson, le réalisateur d'"Euphoria" et The Weeknd. La pop-star canadienne partage l'affiche avec la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, Lily-Rose Depp. Au coeur de la série, l'histoire sulfureuse d'une superstar de la musique qui s'éprend d'un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble.

Aki Kaurismäki jouant avec les photographes. Le réalisateur finlandais est d'abord passé devant eux sans s'attarder, avant de s'amuser devant leur objectif. A sa droite, l'actrice finlandaise Alma Pöysti, à l'affiche de son film "Les Feuilles mortes". (LOIC VENANCE / AFP)

En haut des marches du festival de Cannes, Aki Kaurismäki continue à faire le pitre. (STEPHANE CARDINALE - CORBIS / CORBIS ENTERTAINMENT)

Une pose avant la montée des marches. L'acteur français Ahmed Sylla était présent sur le tapis rouge pour les Talents Adami Cinéma, opportunité offerte à de jeunes comédiens mis en valeur dans des courts métrages réalisés par des personnalités du cinéma et diffusés au Festival de Cannes. (LOIC VENANCE / AFP)

Des membres du collectif Cut ! (Cinéma uni pour la transition), qui réunit 400 professionnels du cinéma, ont voulu inciter avec leurs pancartes le cinéma à devenir plus responsable vis-à-vis de la planète. Parmi eux, on peut apercevoir au premier rang Cyril Dion, l'acteur belge Jérémie Renier ou encore le réalisateur Cédric Le Gallo (tout à gauche). (LOIC VENANCE / AFP)

Une jeunesse engagée. La réalisatrice autrichienne Jessica Hausner entourée des interprètes de son film "Club zéro". A gauche, Florence Baker et l'actrice australo-polonaise Mia Wasikowska. A droite : Luke Barker. A noter également la présence d'Elsa Zylberstein et Mathieu Demy. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Une montée des marches avec des rires. Dans le film "Club zéro" Mia Wasikowska incarne une enseignante qui dispense des cours de nutrition dans un lycée privée en promouvant un concept innovant et mystérieux... (MIKE MARSLAND / WIREIMAGE)

Une actrice qui prend la pose. Elsa Zylberstein a été choisie par Jessica Hausner pour incarner la mère d'une lycéenne dans le film "Club zéro", dans lequel une enseignante prodigue un cours de nutrition particulier. (PASCAL LE SEGRETAIN / GETTY IMAGES EUROPE)

Une photo de stars comme il se doit. L’actrice Lily-Rose Depp est la tête d’affiche de la série « The Idol » de Sam Levinson (à droite). Elle y interprète une pop star qui tombe amoureuse d’un propriétaire de boîte de nuit, interprété par The Weeknd, alias Abel Tesfaye (à gauche). Il a co-écrit, produit et joué dans cette série très attendue de HBO. (CHRISTOPHE SIMON / AFP)