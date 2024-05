Festival de Cannes 2024 : "Megalopolis", le baroud d'honneur psychédélique de Francis Ford Coppola

À 85 ans, Francis Ford Coppola est pour la troisième fois en compétition à Cannes, sans parler de ses sélections précédentes dans d'autres catégories, et sa présidence du jury en 1996. Le réalisateur a son rond de serviette sur la Croisette.

Il est de retour pour cette 77e édition avec Megalopolis, projeté le jeudi 16 mai, étrange film de prospective fiction aux références antiques, qui a toutes les qualités et les défauts d'un premier long-métrage, alors que Coppola en a trente-deux derrière lui.

Production Roger Corman

Francis Ford Coppola semble s'être "lâché" dans Megalopolis, projet qu'il a dans ses cartons depuis des années et qu'il a financé en hypothéquant sa maison.

Paradoxalement, son nouveau film a les excès d'un premier essai, avec sa liberté de ton, à une facture approximative, bourré d'effets de mise en scène et d'effets spéciaux bricolés, comme s'il fabriquait une production Roger Corman (spécialiste des séries B, avec lequel il a débuté) de luxe. Nourri de grandes ambitions thématiques, Megalopolis traite des jeux de pouvoir et du temps.

Dans un futur proche, les élections municipales dans la ville de New Rome, aux États-Unis, opposent César Catalina (Adrian Driver), artiste idéaliste qui a le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire ultra-conservateur Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito).

La fille de ce dernier, Julia (Nathalie Emmanuel), amoureuse de César, va devoir choisir entre les deux opposés, décision qui reflète celle que prendront les électeurs entre deux idéologies et choix de société.

Esthétique seventies

Francis Ford Coppola prend la tangente et part en roue libre dans un film "foutraque", où les ambitions vertigineuses du scénario contrastent avec les moyens limités d'une série B. Le réalisateur ne prend pas son sujet au sérieux, tout en en revendiquant la profondeur et les thèmes abordés. À 85 ans, Coppola réalise un film de jeunesse. Son esthétique psychédélique, très datée années 1970, sa thématique opposant libertaires et conservateurs, avec l'amour qui s'immisce entre les deux, est très juvénile. Sans parler d'une mise en scène aux effets excessifs, comme si Coppola parodiait un film idéal qu'il aurait rêvé de réaliser au tout début de sa carrière, dans les années 1960.

Francis Ford Coppola s'amuse, mais perd son public, tant le projet s'avère personnel (mégalomane), tout en traitant de sujets universels, idéologiques, politiques, sociaux et sociétaux. Les défauts de Megalopolis sont comme revendiqués, au cœur d'une sophistication que l'on décèle dans chaque plan. Film paradoxal, Megalopolis touche par cette confidence que semble faire Coppola, mais qui risque de laisser le spectateur sur le bord du chemin.

La fiche

Genre : Drame/Science-fiction

Réalisateur : Francis Ford Coppola

Acteurs : Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Talia Shire

Pays : États-Unis

Durée : 2h18

Sortie : Prochainement

Distributeur : Le Pacte

Synopsis : "Megalopolis" est une épopée romaine dans une Amérique moderne imaginaire en pleine décadence. La ville de New Rome doit absolument changer, ce qui crée un conflit majeur entre César Catilina, artiste de génie ayant le pouvoir d'arrêter le temps, et le maire archi-conservateur Franklyn Cicero. Le premier rêve d'un avenir utopique idéal alors que le second reste très attaché à un statu quo régressif protecteur de la cupidité, des privilèges et des milices privées. La fille du maire et jet-setteuse Julia Cicero, amoureuse de César Catilina, est tiraillée entre les deux hommes et devra découvrir ce qui lui semble le meilleur pour l'avenir de l'humanité.