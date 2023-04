DIRECT. Festival de Cannes : découvrez les films sélectionnés en compétition officielle à partir de 11 heures

#SECHERESSE "Dans les Pyrénées-Orientales, entre 15 et 20 communes présentent des risques pour l'approvisionnement en eau potable", rappelle Rodrigue Furcy, préfet du département. Fin mars, le service barrage hydraulique du département assurait être "confronté à la sécheresse la plus intense, la plus étendue et la plus forte (...) jamais connue".