Festival de Cannes 2023 : "Jeanne du Barry" , le dernier film de Maïwenn, avec Johnny Depp dans la peau de Louis XV, en ouverture de la 76e édition

"Jeanne du Barry", le dernier film de la réalisatrice Maïwenn, sera présenté en avant-première mondiale le 16 mai, en ouverture de la 76e édition du Festival de Cannes. Le film, où elle campe le rôle de la favorite de Louis XV, aux côtés de Johnny Depp, sortira en salles le même jour.

Johnny Depp et Maïwenn sur la croisette pour un film attendu, le sixième long-métrage de l'actrice et réalisatrice française de 46 ans. Dans Jeanne du Barry, elle incarne l'héroïne, dans un film dédié à la vie, l’ascension et la chute de la favorite du roi Louis XV. Au casting également, Benjamin Lavernhe, Melvil Poupaud, Pierre Richard, Pascal Greggory et India Hair.





Maïwenn est une habituée de Cannes et a remporté en 2011 le Prix du Jury du Festival de Cannes, pour sa première sélection en compétition, pour Polisse. Quatre ans plus tard, elle est revenue en sélection officielle avec Mon Roi, qui avait permis à Emmanuelle Bercot de remporter le Prix d’interprétation féminine.

Le retour de Johnny Depp après son procès retentissant

Le film marquera également le grand retour à l'écran de Johnny Depp, après le feuilleton judiciaire très médiatisé qui l'a opposé à son ancienne épouse Amber Heard, sur fond d'accusations de violences conjugales puis d'accusations mutuelles de diffamation.

De Las Vegas Parano à Pirates des Caraïbes, Johnny Depp, 59 ans, a été plusieurs fois à l'écran à Cannes, où il a présenté en 1997 son propre film en tant que réalisateur, The Brave.

Le 76 Festival de Cannes se déroulera du mardi 16 mai au samedi 27 mai. Cette édition verra également la projection en avant-première mondiale d'Indiana Jones et la cadran de la destinée, avec Harrison Ford.