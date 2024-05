Direct Festival de Cannes 2024 : le prix du scénario attribué à la Française Coralie Forgeat pour "The Substance"

C'est l'heure de vérité sur la Croisette. La 77e édition du Festival de Cannes touche à sa fin avec la cérémonie de clôture, animée par Camille Cottin et à suivre sur France 2. Après dix jours de compétition, le jury réuni autour de Greta Gerwig va commencer ses délibérations dans une villa cannoise, comme le veut la tradition. Les premiers prix ont été attribués, dont le le prix du scénario attribué à la Française Coralie Forgeat pour The Substance.

Pas de grand favori à l'horizon. Parmi les 22 films visionnés par le jury, difficile de dégager un grand favori. Si le très attendu Megalopolis de Francis Ford Coppola a particulièrement divisé, d'autres films ont tiré leur épingle du jeu : The Substance, de la Française Coralie Fargeat, Anora, de l'Américain Sean Baker, Emilia Perez, de Jacques Audiard, All We Imagine as Light, de l'Indienne Payal Kapadia, ou Caught by the Tides, du Chinois Jia Zhang-Ke.

George Lucas honoré. L'actrice américaine Meryl Streep a été célébrée lors de la cérémonie d'ouverture. Le réalisateur et producteur George Lucas va, lui, recevoir une Palme d'or d'honneur, "une récompense spéciale qui signifie beaucoup pour [lui]", a-t-il déclaré. Le créateur de l'univers Star Wars est "l'une des plus grandes personnalités du cinéma contemporain, un homme au parcours hors norme qui fait rimer grand spectacle avec innovation, mythologie avec modernité et cinéphilie avec technologie", assure le Festival.

La Palme d'or pour clôturer la quinzaine. L'an dernier, le film d'animation des studios Pixar, Elémentaire, avait clôturé la 76e édition. Cette année, le Festival a décidé de projeter, juste après la cérémonie de clôture, le film qui viendra de recevoir la Palme d'or des mains de la présidente du jury.