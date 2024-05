Festival de Cannes 2024 : "La Substance" de Coralie Fargeat, film choc de la compétition, ravit le public

Après Revenge en 2018, film de genre bien accueilli dans plusieurs festivals, Coralie Fargeat revient par la grande porte. Elle présentait dimanche 19 mai au soir en compétition La Substance sous bannière américaine, avec Demi Moore, Margaret Qualley et Dennis Quaid, excusez du peu.

Scénariste et réalisatrice, la cinéaste révèle un talent exceptionnel du sens du récit et de l’image, qui la place en bonne place pour figurer au palmarès.

Gore et violent

Le Festival de Cannes s’est de plus en plus ouvert aux films de genre depuis l’arrivée de Thierry Frémaux comme délégué général. On n’attendait cependant pas La Substance en compétition, mais plutôt en "Séance de minuit". Long métrage gore et violent, mais aussi muni d’une bonne dose de second degré, tout en restant un film fantastique achevé, La Substance a enthousiasmé un public conquis. Très réactive à la montée en crescendo de la dramaturgie, toute la salle a copieusement applaudi le film en fin de séance.

Elisabeth Sparkle (Demi Moore), présentatrice d’une émission de fitness, dont l’âge la met sur la sellette, est invitée à essayer une "substance" qui lui permettrait d’améliorer à la perfection son physique. Après se l’être inoculée, un double rajeuni d’elle-même naît de son corps, et elle devient la coqueluche de la chaîne sous une nouvelle identité, Sue. Mais ne respectant pas toujours la posologie très stricte du produit, et en en devenant dépendante, la vie d’Elisabeth tourne au cauchemar.

Fille spirituelle de Cronenberg

Avec La Substance, Coralie Fargeat se révèle la digne héritière d’un David Cronenberg, en mettant au centre de son film le sujet du corps qui est au cœur des films du réalisateur canadien. Écrit au cordeau avec une progression narrative qui ne laisse aucun répit, et en allant jusqu’au bout de son sujet et de sa forme, au gore exponentiel très sanglant, La Substance est le film choc de cette 77e édition.

Avec une Demi Moore remarquable, impliquée dans un film où on ne l’attendait pas, à laquelle se substitue la très convaincante Margaret Qualley, elle-même secondée par un Denis Quaid qui fait plaisir à voir, La Substance coche toutes les bonnes cases.

Entièrement tourné en France en studio, alors que le film est américain, on se croirait à Hollywood de bout en bout. Avec ses décors superbes, son interprétation remarquable, sa photo et ses effets spéciaux de grande classe, La Substance réunit tous les atouts pour figurer en bonne place parmi les prétendants au Prix de la mise en scène.



La fiche

Genre : Fantastique

Réalisateur : Coralie Fargeat

Acteurs : Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h20

Sortie : prochainement