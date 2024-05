Festival de Cannes 2024 : "Vingt Dieux", un western rural au pays du comté

À tout juste 30 ans, la réalisatrice Louise Courvoisier signe une épopée sentimentale et fromagère à la fois brute et lumineuse. Tourné dans le Jura de son enfance, "Vingt Dieux" est un portrait drôle et poétique de la jeunesse rurale.

À quelques minutes de la projection, Thierry Frémaux, directeur du festival de Cannes, annonce la couleur : "À l’issue du film, la fabrication du fromage jurassien n'aura plus aucun secret pour vous." Les spectateurs de la salle Debussy qui accueille la sélection Un certain regard, savent à quoi s'en tenir. Le comté est effectivement un personnage central du premier long-métrage de Louise Courvoisier. Et pas seulement.

C'est dans les terres de son enfance que la réalisatrice d'à peine 30 ans a ancré le destin de Totone. À 18 ans, ce fils d'agriculteur est plus intéressé par l'idée d'amuser la galerie les fesses à l'air sur la table d'une buvette de village, que par celle d'aider son père à la fruitière familiale. La disparition de ce dernier va brusquement changer la donne, l'obligeant à prendre soin de sa petite sœur et à gagner sa vie. Il se met en tête de fabriquer le meilleur des comtés pour remporter un concours agricole doté de 30 000 euros.

Le monde rural comme il va

Louise Courvoisier filme le monde rural comme il va. Cette jeunesse qu'elle connaît bien, où l'on se soutient dans les coups durs, où l'on roule cheveux au vent sur les départementales, les jambes serrées sur une 50 cm3 pétaradante, où l'on règle les conflits à coups de poing dans la gueule et où l'on drague le samedi soir aux bals du village. L'image est léchée, les couleurs lumineuses.

Les acteurs non-professionnels, recrutés lors de castings sauvages dans les courses de motocross ou de stock-cars et les comices agricoles de la région, sont bluffants de vérité. Une aisance étonnante pour passer du métier d'agriculteur à comédien. Clément Favreau campe un Totone impulsif et maladroit, Maïwène Barthelemy (Marie-Lise) une jeune agricultrice indépendante et sexy et Luna Garret (Claire) une petite sœur déterminée à tenir bon aux côtés de son grand frère un peu rugueux.

L'amour brut

Les amis, la famille, les amours, dans cette communauté taiseuse on préfère les actions aux longs discours. Et la fabrication du comté prend un tour dramatique. Les immenses chaudrons en cuivre, la lente montée en température, la découpe du caillé et enfin la séparation délicate avec le petit-lait : le processus est magnifiquement mis en image. Il faut voir les mains fines de la fillette de 7 ans malaxer la matière, évaluer sa densité.

Vingt Dieux est le film de l'amour brut, de la terre et de la vie paysanne sans artifice, dans toute sa beauté. L'humour en plus. À l'image de cette scène d'amour hilarante, entre deux expéditions clandestines pour dérober le lait qui servira à élaborer le meilleur des fromages.

Louise Courvoisier, lauréate en 2019 du premier prix de la Cinéfondation à Cannes pour son court-métrage de fin d’études Mano a Mano, signe une œuvre sensible et touchante.

Où l'on découvre que l'on peut être bouleversé par une course de stock-cars et qu'à l'heure des retrouvailles, le comté déjà bien affiné, on se surprend à regretter que le film soit déjà terminé.

L'affiche du film "Vingt Dieux" de Louise Courvoisier (Les films du Losange)

La fiche

Genre : drame

Réalisateur : Louise Courvoisier

Acteurs : Clément Favreau, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitry Baudry, Maïwène Barthelemy, Armand Sancey Richard, Lucas Marillier

Pays : France

Durée : 1h30

Sortie : 11 décembre 2024