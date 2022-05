Cannes 2022 : "Mariupolis 2", dernier film de Mantas Kvedaravicius, tué dans la guerre en Ukraine, sera projeté au Festival

Le film Mariupolis 2 (1h45), réalisé par le cinéaste lituanien Mantas Kvedaravicius tué à en Ukraine en avril 2022, a été ajouté à la liste officielle des films mardi, à quelques jours seulement de l'ouverture du 75e Festival de Cannes. Le long métrage "donne à voir la vie qui continue sous les bombes et dévoile des images aussi tragiques que porteuses d'espoir". Il sera projeté les 19 et 20 mai, est-il précisé dans un communiqué.

Tout le programme du Festival aura pour toile de fond la guerre en Ukraine, inévitablement "dans tous les esprits", selon son délégué général Thierry Frémaux. Deux générations de cinéastes ukrainiens seront présentes, avec l'habitué Sergei Loznitsa pour The Natural History of Destruction, sur la destruction des villes allemandes par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi le jeune Maksim Nakonechnyi pour Bachennya Metelyka (Un certain regard).

Au cœur de la guerre

Né en 1976, Mantas Kvedaravicius s'était fait connaître avec son film, Mariupolis (2016) - sur l'histoire d'une ville assiégée - tourné à Marioupol et présenté pour la première fois au Festival international du film de Berlin en 2016. Également docteur en anthropologie, Mantas Kvedaravicius voulait témoigner en cinéaste, "aussi loin que possible de l'agitation des médias et des politiciens", selon le communiqué.

Le cinéaste, à qui l'on doit aussi Barzakh (2011), Mariupolis (2016) et Parthenon (2019), a été tué en tentant de quitter Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine. "En 2022, il est retourné en Ukraine, dans le Donbass, au coeur de la guerre, pour retrouver les personnes qu'il avait rencontrées et filmées entre 2014 et 2015. Suite à sa mort, ses producteurs et collaborateurs ont tout mis en oeuvre pour continuer à transmettre son travail, sa vision, ses films", précise le festival dans son texte.

"Sa fiancée, Hanna Bilobrova, qui l'accompagnait, a pu rapporter les images tournées là-bas et les assembler avec Dounia Sichov, la monteuse de Mantas", ajoute-t-il. Cette dernière s'est déclarée "très émue d'annoncer" la projection. "Mantas, merci", a-t-elle tweeté.