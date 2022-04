Guerre en Ukraine : le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius est mort à Marioupol

Son dernier film "Mariupolis" racontait justement l'histoire d'une ville assiégée, c'est au même endroit qu'il a perdu la vie. Le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius a été tué, samedi 2 avril, dans la ville ukrainienne de Marioupol. "Notre ami et participant à Artdocfest, le documentariste lituanien Mantas Kvedaravicius, a été assassiné aujourd’hui à Marioupol, une caméra à la main, dans cette guerre de merde du Mal contre le monde entier", a écrit sur Facebook le réalisateur russe Vitaly Mansky, fondateur du festival de films documentaires Artdocfest.

Mantas Kvedaravicius, âgé de 45 ans, a étudié à l'Université de Vilnius avant d'obtenir un diplôme en anthropologie sociale de l’Université de Cambridge. Dans un tweet, le ministère de Affaires étrangères lituanien a confirmé son décès. "Choqué d'apprendre que le réalisateur de documentaires Mantas Kvedaravicius a été tué à Mariupol, où il documentait les atrocités de la guerre en Russie", peut-on lire.

Shocked by the news that award-winning documentary filmmaker Mantas Kvedaravičius was killed in #Mariupol, where he was documenting #Russia's war atrocities. His previous film Mariupol (2016) told the story of a besieged city with a strong will to live. Big loss for &the . pic.twitter.com/lKjUDcfZga