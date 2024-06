Reportage "On est face au plus grand défi technologique" : l'intelligence artificielle s'invite au festival du film d'animation d'Annecy

Le 48e festival du film d'animation d'Annecy débute dimanche 9 juin et se déroule jusqu'au samedi 15 juin, avec en tête d'affiche les réalisateurs Terry Gilliam et Wes Anderson ou encore la présentation en avant-première mondiale du nouveau film Pixar, Vice Versa 2. Le festival aborde aussi un sujet d'actualité et source d'inquiétudes : l'intelligence artificielle (IA).

Pas moins de huit films, courts pour la plupart, mais aussi un long-métrage, avec pour point commun d'avoir eu recours à l'intelligence artificielle ont été sélectionnés pour être projetés officiellement lors du festival. Un choix qui divise certains participants, mais pour Marcel Jean, directeur artistique de l'événement, c'est ce qu'il fallait faire pour accompagner ces changements et débats : "Je vais chercher l'huile essentielle de l'ensemble de la production et de la création d'animation. Le poids de l'intelligence artificielle est de plus en plus important dans ce grand ensemble, de sorte qu'il se retrouve dans la sélection finale". Il précise que "la part prise par l'intelligence artificielle grandit constamment. La programmation [du festival] en est le reflet."

Deux points de vue s'opposent

Plus généralement et au-delà du simple cadre du festival d'Annecy, deux pensées majoritaires s'opposent sur l'IA. D'un côté, les artisans, dont les doubleurs, pensent qu'elle finira dans un futur plus ou moins proche par les remplacer. C'était d'ailleurs l'un des arguments au cœur de la longue grève des scénaristes à Hollywood. D'autres considèrent qu'elle reste un outil utile qu'il faut maîtriser correctement, avec un être humain toujours aux manettes.

"L'IA pose toute une série de défis sur le plan juridique, sur le plan éthique." Marcel Jean, directeur artistique du festival d'Annecy franceinfo

Les deux points de vue doivent se retrouver au festival d'Annecy, selon Marcel Jean : "C'est notre rôle d'être un lieu de débats, de réflexion, un lieu où on essaie de se projeter ou de soulever les défis auxquels nous faisons face. L'IA pose toute une série de défis sur le plan juridique, sur le plan éthique. On est face, peut-être, au plus grand défi technologique dans le cercle de l'animation du cinéma." Pour évoquer ce défi, un débat est prévu mercredi 12 juin au festival d'Annecy. Il aura pour thème : "L'intelligence artificielle entre fantasme et réalité".