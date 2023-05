États-Unis : à Hollywood, les scénaristes sont en grève

Sans les scénaristes, il n'y aurait ni films, ni séries au cinéma ou sur nos plateformes préférées. À Hollywood, ils entament une grève rarissime pour de meilleures rémunérations.

Votre série préférée risque-t-elle de disparaître des écrans ? Plus de 11 000 scénaristes américains en grève ont défilé dans les rues de New York, mardi 2 mai. Ils manifestent pour demander une augmentation de salaire. Avec l'essor des plateformes et des séries plus courtes, ils travaillent en moyenne 24 semaines par an, contre 40 il y a quelques années. La moitié d'entre eux touche 6 700 euros par semaine, ce qui représente peu au regard des milliards de dollars engrangés par les plateformes.

Les dettes s'accumulent à Hollywood

En 2007, la dernière grève des scénaristes a coûté plus de 2 milliards de dollars à Hollywood, et fait gagner +3,5% d'augmentation de salaire. Des dizaines d'entreprises voient leur activité mise à l'arrêt. Hollywood n'est pas près d'accepter, avançant les dettes des studios (45 milliards d'euros pour Disney par exemple). Même si la grève se poursuit, la plupart des épisodes de séries ont été tournés en avril. L'impact sur les écrans français devrait donc être limité.