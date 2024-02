Grand succès pour "La ferme des Bertrand", ce documentaire qui raconte l'histoire d'une famille d'agriculteurs de Haute-Savoie

Il y a des films qui font directement écho à l'actualité. C'est le cas de La ferme des Bertrand. La sortie du documentaire le 31 janvier dernier a eu lieu seulement quelques jours après le début de la mobilisation des agriculteurs. En plein débat sur leurs conditions de travail. En trois semaines d'exploitation, plus de 140 000 spectateurs ont assisté à la projection. Ce qui en fait le premier documentaire de ce début d’année au box-office.

Réalisé par Gilles Perret, le film retrace le parcours de vie bouleversant d'une famille de producteurs laitiers installée en Haute-Savoie depuis plus de 50 ans. Tandis que le monde agricole peine à se faire entendre, et se révolte, cette histoire à la fois intime, sociale et économique touche le public de la région. "On comprend actuellement pourquoi ils se révoltent, c'est un avenir difficile", confie une spectatrice d'un cinéma d'Annecy. "À 70 ans ils sont tous morts ou cassés pour rien, c'est un film très engagé que j'adore", ajoute un autre spectateur.

Quincy, dans les paysages préservés de Haute-Savoie se trouve la ferme des Bertrand. Parmi la cinquantaine d’habitants que compte le village, Gilles Perret, enfant du pays, est réalisateur. Pour la seconde fois, à 25 ans d’écart, il a filmé le quotidien de ses voisins exploitants laitiers. En mêlant des images d’archives, le film retrace une saga familiale. Elle débute dans les années 70 avec trois frères qui travaillent d’arrache-pied pour construire leur ferme idéale.

"Un rayon de soleil"

À travers la parole et les gestes des personnes qui se sont succédé au cours des années, le film dévoile les longues heures de labeur, les évolutions techniques et le souci de transmission. Sans nier toutes les contraintes que subissent les agriculteurs, le réalisateur a choisi de traiter le monde agricole sous un angle optimiste. "Si le film marche c'est aussi parce que c'est une belle histoire. L'agriculture va mal et nous, on arrive avec un rayon de soleil dans une ferme qui fonctionne bien avec des agriculteurs qui ont choisi leur métier, qui en sont fiers et qui en vivent bien", analyse-t-il.

Avec La Ferme des Bertrand, Gilles Perret met aussi en lumière la démarche raisonnée de certains paysans qui souhaitent "garder une nature propre".