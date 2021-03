DIRECT. César 2021 : après une année noire pour le cinéma français, suivez la 46e cérémonie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CESAR

: Comme si la crise du Covid-19 ne suffisait pas, ces César 2021 sont aussi les premiers depuis... l'édition 2020. Celle qui avait vu Roman Polanski être césarisé, malgré les accusations d'agressions sexuelles. Celle qui avait conduit l'Académie à se réformer pour (un peu) plus de parité et de diversité. Bref, une cérémonie à gros enjeu, comme nous vous l'expliquons.

: "Je suis à leur côtés. Je comprends la souffrance, la frustration."



A son arrivée à l'Olympia pour la cérémonie, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, assure au micro de Canal+ les professionnels du cinéma français de son soutien et de celui du gouvernement. "Nous sommes en train de bâtir les conditions de réouverture des salles."

: Ces César 2021 se tiennent dans un contexte de crise pour le cinéma. Les salles sont fermées à cause de la crise sanitaire et personne ne sait quand elles rouvriront. Gros plan sur cette année noire avec ces infographies vertigineuses.

: Qui sera césarisé ce soir ? La liste des nommés est par ici. Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret fait la course en tête avec 13 nominations, juste devant Adieu les cons d'Albert Dupontel, et Eté 85 de François Ozon, 12 nominations chacun. Mais ça ne garantit pas le César.





: A quoi va ressembler cette édition 2021 pas banale ? On en a déjà une petit idée. Voici 13 choses à savoir sur ces César.







: Après la crise qui a bouleversé les César en 2020, et la fermeture des cinémas sur la quasi-totalité de l’année, la cérémonie de ce soir suscite de nombreuses attentes. Académie remaniée, meilleure représentativité des nommés... Franceinfo culture fait le point.

: Adieu les cons est nommé dans 12 catégories ce soir lors de la cérémonie des César. Dans son dernier film, Albert Dupontel dénonce les absurdités de notre société. Brut l'a rencontré.



: "C'était tout à fait accepté qu'un Nord-Africain n'existe pas au cinéma. Ça ne me choquait pas. Un acteur était forcément blanc. Et beau aussi. Comme Alain Delon. Il y a eu de très rares exceptions, et souvent pour des rôles de victimes."



Dans une interview aux Inrocks, l'acteur, qui présidera la cérémonie des César ce soir, se souvient de la façon dont il percevait l'absence de représentativité dans le cinéma français quand il était plus jeune.









: "Le petit malaise qu'ont vécu les gens du cinéma ce soir-là est vraiment infinitésimal face à l'énorme malaise sociétal qui est raconté par les discriminations à l'embauche ou les discriminations dans le monde du travail, dans le secteur du cinéma ou ailleurs."





L'année dernière, l'actrice avait dénoncé le manque de représentativité du cinéma français lors des César. Elle revient sur son discours auprès du HuffPost.



: Bonjour . La 46e cérémonie des César s'annonce en effet étrange pour cause de crise sanitaire... On vous dit tout sur cette édition très attendue dans cet article.

: Bonjour FI, Ce soir les César sans nominés, sans remise de statuettes, quid de cette cérémonie ? Merci de m’apporter vos lumières. Bonne journée

: "Je serai à la 46e cérémonie des César" ce soir à l'Olympia, a déclaré Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, ce matin sur France Culture.



: La fréquentation des salles de cinéma a chuté de 70% par rapport à 2019 (213 millions). Une telle baisse n'avait même pas été observée au début des années 1990, période au cours de laquelle les entrées avaient considérablement chuté.





: Cela fait 134 jours, depuis l'automne, que les portes des cinémas sont closes. Depuis le 15 mars 2020, les salles de cinéma ont ainsi cumulé 233 jours de fermeture (en date du 12 mars 2021).





: Avec seulement 32,25 millions de tickets vendus sur les mois de janvier et février, le début de l'année 2020 a été le deuxième plus mauvais démarrage depuis dix ans, après celui de 2013 (29 millions).





: Entre fermetures, dates de sortie de films reportées et entrées en chute libre, le septième art, célébré ce soir aux César, fait partie des grandes victimes collatérales de la pandémie de Covid-19. Franceinfo revient sur cette année inédite en six graphiques.

