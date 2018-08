L'avocat de Gérard Depardieu est "absolument convaincu que l'innocence de l'acteur sera établie"

L'avocat de Gérard Depardieu, accusé de viols par une jeune comédienne, affirme que l'acteur de 69 ans est innocent et trouve "incroyable" que les journalistes soient déjà au courant de la plainte.

"Je suis absolument convaincu qu'il n'y a strictement aucun fait qui ne soit reprochable" à Gérard Depardieu, a réagi jeudi 30 août sur franceinfo, son avocat Hervé Temime, après la révélation de l'information selon laquelle le parquet de Paris a été saisi d'une plainte pour viols et agressions sexuelles visant l’acteur.

Je suis convaincu qu'à l'issue de cette enquête, Gérard Depardieu sera exonéré de toute culpabilité, de toute responsabilitéMe Hervé Temime, l'avocat de Gérard Depardieuà franceinfo

"J'appelle tous les médias à la plus grande retenue, la plus grande réserve pour préserver les droits et la dignité de toutes les personnes concernées par cette affaire", a poursuivi Me Temime. "Sur le fond, je me suis entretenu longuement avec Gérard Depardieu, et je suis absolument convaincu que son innocence sera établie", a indiqué Maître Hervé Temime.

La plaignante est une comédienne française

L'avocat a par ailleurs estimé que son client subissait "un préjudice irréparable du fait de la diffusion de telles accusations", trouvant "incroyable" que des journalistes aient rapidement été mis au courant du dépôt de plainte.

La diffusion de l'existence de cette plainte et de cette enquête préliminaire lui cause un préjudice absolument extravagant, totalement anormal. Ce qui convient, c'est que la justice fasse son enquêteMe Temime, l'avocat de Gérard Depardieu

Une comédienne française âgée de 22 ans a porté plainte lundi dernier pour viols et agressions sexuelles auprès de la Brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Lambesc (Bouches-du-Rhône) à l'encontre de l'acteur Gérard Depardieu, âgé de 69 ans.

Selon nos informations, les faits auraient eu lieu ce mois-ci dans un domicile parisien de l’acteur. Selon les informations de franceinfo, la jeune femme est comédienne et auteure. Toujours selon cet agent, elle connaissait l’acteur avant ces faits présumés et travaillait sur un projet d’écriture autour d’une personnalité du cinéma dont Gérard Depardieu est proche.