Affaire Gérard Depardieu : "Non, nous ne sommes pas fiers" de lui, répond François Hollande à Emmanuel Macron

"Non, nous ne sommes pas fiers de Gérard Depardieu", rétorque jeudi 21 décembre sur France Inter l'ancien président de la République François Hollande, après les propos tenus par Emmanuel Macron la veille sur France 5. Dans l'émission "C à vous", ce dernier a soutenu que l'acteur, pourtant visé par des plaintes pour viol et agression sexuelle "rendait fier la France". François Hollande martèle ne pas être fier de l'acteur "quand en regardant une jeune fille faisant du cheval, il la sexualise", faisant référence aux images diffusées par l'émission "Complément d'enquête" sur France 2.

Après la diffusion de ce magazine, la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak avait annoncé qu'une procédure disciplinaire serait engagée par la Grande chancellerie de la Légion d'honneur à l'encontre de l'acteur. Mais mercredi soir, Emmanuel Macron a désavoué sa ministre en affirmant que la Légion d'honneur n'est "pas là pour faire la morale". François Hollande balaie d'un revers de la main cet argument.

Ce que doit être la Légion d'honneur pour tous ceux qui la reçoivent, c'est la fierté parce que c'est une action accomplie au service de l'intérêt général. François Hollande, ancien président de la République sur France Inter

François Hollande fustige plus globalement l'attitude d'Emmanuel Macron lors de cette interview, qui "a parlé de Gérard Depardieu, de son talent, de la présomption d'innocence". Il regrette l'absence de mots pour "les femmes agressées, humiliées, (...) toutes ces femmes qui, au travers de Gérard Depardieu, voient à chaque fois ce qui peut être la violence, la domination, le mépris". François Hollande estime pourtant qu'il "était attendu du président de la République de parler des femmes, et pas simplement de dire que Gérard Depardieu était un grand acteur". "Il a fait de cette cause la grande affaire de son quinquennat et voilà comment il traite la question de Gérard Depardieu", s'agace François Hollande.