Dany Boon et Kad Merad de retour dans le Nord pour présenter leur nouveau film "La vie pour de vrai"

Dany Boon, Charlotte Gainsbourg et Kad Merad ont présenté, en avant-première, "La vie pour de vrai" au Kinépolis de Lomme (Nord). Un accueil chaleureux pour les comédiens et notamment Dany Boon, de retour dans sa région natale.

"C'est la troisième fois que je le vois ici, il est génial", s'exclame une admiratrice venue rencontrer Dany Boon. "Ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité, la simplicité des gens du nord", lance un autre. Le ch'ti préféré des Français, accompagné de son binôme Kad Merad, a reçu un accueil plus que chaleureux à Lomme, près de Lille.

À l'affiche de La vie pour de vrai qui sortira le 19 avril 2023 en salles, les trois acteurs principaux Dany Boon, Kad Merad et Charlotte Gainsbourg présentaient leur nouveau film au public. "Je ne m’attendais pas du tout à un tel accueil, je réalise ce que représente Dany ici", se réjouit l'actrice.

Un duo mythique devenu trio

La vie pour de vrai est une comédie qui raconte l'histoire d'un doux rêveur, interprété par Dany Boon, parti en quête de son amour d’enfance. "Le fantasme d’un amour absolu, c'est une sorte de Graal qu'on a du mal à atteindre. Désormais, on utilise des applications de rencontre, c’est plus compliqué. Par rapport aux Ch’tis, y a un truc assez proche : c'est qu'on vit bien seul, mais on vit mieux avec les autres", analyse le comédien.

Amis dans la vie et demi-frères à l'écran, le duo mythique de Bienvenue chez les Ch’tis s'élargit avec la comédienne Charlotte Gainsbourg qui a adoré l'expérience : "J'aurai pu être intimidée, c'est vrai, mais la complicité qu'ils ont n'exclut pas les autres, au contraire, donc c'était très agréable de rigoler tous les trois. Et on a commencé par une grosse scène donc c'était super d’avoir ce challenge-là".

