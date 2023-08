Cinéma : un démarrage "spectaculaire" pour "Anatomie d’une chute", selon le distributeur du film

Le long-métrage de Justine Triet a obtenu la Palme d'or au dernier Festival de Cannes. "Très régulièrement, la Palme d’or amène un nombre de spectateurs très important en salle", observe Jean Labadie.

"Depuis la Palme d’or, ce qui arrive au film est extraordinaire. Il y a eu une attente étonnante. On sort le 23 août dans 300 salles et on démarre de manière spectaculaire", se réjouit sur franceinfo mardi 29 août Jean Labadie, distributeur du film Anatomie d’une chute. Le long-métrage de Justine Triet prend la tête du box-office avec 250 000 spectateurs en cinq jours. "Ce qui est formidable c’est qu'en part de marché, on monte tous les jours", souligne Jean Labadie.

Le succès du film dépasse les frontières de l’Hexagone, selon lui. "Il a gagné le prix du public en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce qui prouve qu’il voyage extraordinairement bien", assure Jean Labadie. "Il y a eu des fiascos dans l’histoire de la Palme d’or mais il y a eu aussi énormément de très bons résultats. On peut parler de 'Parasite' réalisé par Bong Joon Ho qui a fait deux millions d’entrées. On voit bien que très régulièrement la Palme d’or amène un nombre de spectateurs très important en salle", analyse le distributeur.

Le million d'entrées sera dépassé

Le succès d'Anatomie d’une chute au cinéma montre que le film ne subit pas la polémique lancée après le discours de Justine Triet au Festival de Cannes. "Le public sait faire la part des choses. Il a écouté le discours de Justine Triet qui n’est pas de dire que le système aide essentiellement les gros films. Mais de dire qu’elle-même vient de l’exception culturelle et que cette dernière est menacée", précise Jean Labadie.

Il parie qu'Anatomie d’une chute va dépasser le million d’entrées au cinéma. "Les exploitants qui passent le film se sont tous engagés à le passer longtemps, on a une demande forte de villes qui n’ont pas encore démarré la diffusion. Donc je pense qu’on peut faire beaucoup plus".