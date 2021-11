Cinéma : la production de "Black Panther 2" suspendue après la blessure de Letitia Wright, la "princesse du Wakanda"

Un blockbuster à l'arrêt. La production de Black Panther : Wakanda for ever, la suite de Black Panther, le film qui présentait le premier super-héros noir des studios Marvel, sorti en 2018, a été suspendu en raison de la blessure de l'actrice Letitia Wright. Touchée lors d'une cascade survenue cet été sur le tournage à Boston (Etats-Unis), la star est "en convalescence à Londres depuis septembre suite aux blessures occasionnées sur le plateau de 'Black Panther 2' et elle a hâte de retourner au travail dès le début de l'année 2022", ont assuré les représentants de l'actrice guyano-britannique, dans un communiqué.

Un rôle plus important

"Letitia vous demande gentiment de penser toujours à elle dans vos prières", ajoute le message. Cette blessure, présentée comme mineure, ne devait pas contrarier pas le calendrier de la production, avaient rapporté à l'époque les magazines spécialisés Variety et Hollywood Insider. Après la mort de l'acteur principal Chadwick Boseman des suites d'un cancer l'an dernier, Letitia Wright, qui jouait Shuri, la petite sœur de Black Panther, devait avoir un rôle encore plus important dans ce deuxième volet, dirigé par Ryan Coogler, qui doit sortir le 11 novembre 2022. Nommé dans sept catégories aux Oscars, dont celle du meilleur film, en 2019, Black Panther a engendré 1,3 milliards de dollards de recettes dans le monde.