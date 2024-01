Cinéma : l'Irlande du Nord, nouvel eldorado des grosses productions ?

Déjà prisée pour ses paysages, l'Irlande du Nord pourrait attirer de nouveaux acteurs de l'industrie du cinéma grâce à un nouveau studio de production hyper moderne, dans lequel 100 millions d'euros ont été investis.

L'Irlande du Nord a déjà prêté ses décors naturels à de grands films et de grandes séries, de l'univers Game of Thrones aux blockbusters Transformers. Elle pourrait bientôt franchir l'étape supérieure en les créant virtuellement. Dans un studio de production à peine sorti de terre sont installés des équipements ultramodernes, spécialisés dans la réalité virtuelle et les effets spéciaux.

Des technologies "disponibles nulle part ailleurs dans le monde"



Plus de 100 millions d'euros ont été investis. "C'est un nouveau chapitre pour l'Irlande du Nord, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie du cinéma au Royaume-Uni et en Irlande. Ce studio va donner accès, sous un même toit, à des technologies qui ne sont disponibles nulle part ailleurs dans le monde. On a 2 000 personnes formées aux métiers du cinéma ici", explique un homme y travaillant. Ce nouveau studio devrait créer 500 emplois, dont certains jeunes récemment diplômés.