Cinéma : Alice Belaïdi se confie sur le tournage du film "Un p’tit truc en plus"

Pour le casting de son film "Un p'tit truc en plus", en salle le 1er mai, le réalisateur Artus a choisi de jeunes comédiens porteurs de handicap.

Le tout premier long-métrage de l'humoriste Artus, Un p'tit truc en plus, sort en salle le 1er mai. L’objectif est de donner une chance à de jeunes talents en situation de handicap pour aborder la question de la différence. L’actrice Alice Belaïdi est revenue sur ce tournage pas comme les autres. "On s’est rencontrés avant le tournage, on a fait des essais costumes tous ensemble. Et ça a matché très vite malgré leurs inexpériences devant la caméra. On a fait des avant-premières et ça a cartonné. On est heureux et ému", a indiqué l’actrice.

"On a envie de parler d’eux"

Pour ce premier film, Artus a tourné avec 15 adultes handicapés pour lesquels il a fallu adapter le tournage et accueillir les familles ou encadrants. "Certains pensaient que de faire une histoire sur des handicapés n’allait pas intéresser, ils se sont trompés. On a envie de parler d’eux. C’est aussi pour cela qu’on fait du cinéma", a-t-elle ajouté.