Cérémonie des César 2023 interrompue : "On n'est pas contre le cinéma", assure l'association écologiste Dernière Rénovation, "mais on doit alerter les gens"

Dernière Rénovation assure être "obligée d'en arriver à ces actions pour alerter" sur la crise climatique, au lendemain d'une nouvelle action, qui a interrompu la cérémonie des César vendredi soir.

"On n'est pas contre le cinéma ou l'art, au contraire", explique Rachel de l'association Dernière Rénovation, invitée de franceinfo samedi 25 février. La veille, une militante du collectif écologiste a interrompu la cérémonie des César pour délivrer un message. "On veut justement pouvoir se projeter dans un monde avec toujours du cinéma et de l'art." "On doit alerter les gens sur la situation."

La militante qui est montée sur scène en pleine cérémonie portait un tee-shirt blanc sur lequel était écrit "we have 761 days left" ("il nous reste 761 jours"), en référence au dernier rapport du GIEC. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat affirme qu'il reste à la planète deux ou trois ans pour mettre en place des mesures majeurs afin d'infléchir la courbe du réchauffement climatique. "On est obligés d'en arriver à ces actions pour alerter" sur la situation, assure Rachel.

"On a choisi cet événement parce qu'il est très médiatisé", explique-t-elle. La diffusion de la cérémonie sur Canal+ a été interrompue, quelques secondes seulement après l'intrusion de la militante. "C'est frustrant", concède Rachel, mais "c'est quand même une réussite".