Brigitte Bardot : "Tous les présidents l'ont reçue, il n'y en a pas un qui a fait quoi que ce soit" pour la défense des animaux, déplore Henry-Jean Servat, écrivain et ami de l'actrice

Proche de Brigitte Bardot, l'auteur et journaliste Henry-Jean Servat présente son livre, "Bardot, la Légende", qu'il publie à l'occasion des 90 ans de son amie. Dans le "18h/20h", l'écrivain a vivement défendu la militante de la cause animale, réagissant aux propos controversés qu'elle a tenus.

À l'occasion des 90 ans de Brigitte Bardot, que l'actrice s'apprête à fêter samedi 28 septembre, le "18h/20h" reçoit le journaliste et écrivain Henry-Jean Servat, l'un de ses meilleurs amis. L'auteur publie Bardot, la Légende, un ouvrage qui revient en photos sur l'œuvre de la mythique "BB". "Je trouve que vous avez une façon inélégante de fêter l'anniversaire de Brigitte Bardot", déplore Henry-Jean Servat, réagissant au débat qui animait alors le plateau du 18/20, sur les propos virulents que l'actrice a pu tenir.

"Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit"

"Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a dit", a toutefois ajouté Henry-Jean Servat, précisant qu'elle "a été condamnée" et "a payé ses amendes". "On juge les gens sur leurs actes", poursuit-il, rappelant son combat en faveur de la cause animale à travers sa fondation.

Par ailleurs, Brigitte Bardot serait inquiète quant aux avancées en matière de bien-être animal. Henry-Jean Servat la dit "mélancolique et triste" : "Elle raconte que tous les présidents de la République française l'ont reçue, et il n'y en a pas un qui a fait quoi que ce soit [...] il n'y a pas de loi pour réglementer les abattoirs en France, réglementer la chasse", déplore-t-il, citant des pratiques controversées et toujours autorisées comme la chasse à courre ou la corrida.

Regardez l'intégralité de l'interview dans la vidéo ci-dessus.