Asia Argento estime avoir été agressée sexuellement par Jimmy Bennett

"Le gamin surexcité m'a sauté dessus... J'ai couché avec lui, c'était étrange", a affirmé Asia Argento.

Asia Argento recalibre sa défense. Par l'intermédiaire de son avocat Mark Jay Heller, qui a publié un communiqué sur son site internet, Asia Argento affirme que Jimmy Bennett l'aurait agressée sexuellement. "Comme révélé par des textos publiés par TMZ, Asia a déclaré 'le gamin surexcité m'a sauté dessus... J'ai couché avec lui, c'était étrange'", stipule le communiqué, confirmant la teneur de ces messages qui avaient fuité dans la presse. "Asia a choisi à l'époque de ne pas poursuivre Bennett pour l'avoir agressée sexuellement", précise le communiqué.

Plainte de Jimmy Bennett

"Ces déclarations visent à intimider, humilier et insulter mon client", réagit l'avocat de Jimmy Bennett, interrogé par TMZ. Selon les informations la chaîne, les accusations d'Asia Argento à son encontre auraient finalement poussé Jimmy Bennett à déposer une plainte pour agression sexuelle contre l'actrice italienne.

Asia Argento avait initialement démenti toute relation sexuelle avec le jeune homme, aujourd'hui âgé de 22 ans, après les révélations du New York Times sur un accord portant sur une somme de 380 000 dollars conclu entre Asia Argento et ce jeune acteur. Ce dernier assure qu'Asia Argento l'a agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013. L'actrice italienne a affirmé de son côté lui avoir versé de l'argent dans le seul but de l'aider à un moment où il était en difficulté.