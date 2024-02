Plus de 70 armes à feu et plus de 3 000 munitions saisies chez Alain Delon

Un véritable arsenal. Les enquêteurs ont découvert et saisi 72 armes à feu et plus de 3 000 munitions chez Alain Delon, à Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, annonce le procureur de la République de Montargis, mardi 27 février. Les gendarmes de la section de recherches d'Orléans ont également découvert l'existence d'un stand de tir dans la propriété de l'acteur, poursuit le communiqué du parquet.

"Les premières investigations mettaient en évidence qu’Alain Delon ne bénéficiait d’aucune autorisation lui permettant de détenir une arme à feu", précise le procureur de la République. C'est un signalement du mandataire saisi de la mesure de protection judiciaire de l'acteur qui a permis de lancer une enquête préliminaire, après qu'il a constaté la présence d'une de ces armes au domicile de l'acteur. L'enquête préliminaire des chefs de dépôt d’arme illicite, d’acquisition et de détention illicite d’arme de catégorie A, B et C, confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Orléans, se poursuit.

Le 25 janvier, une juge des tutelles a placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire Alain Delon, 88 ans, très affaibli par la maladie, afin qu'un mandataire détermine "son suivi médical". Reclus dans sa propriété de Douchy, cet acteur de légende est pris dans le conflit entre ses enfants, qui jurent chacun veiller au mieux à ses intérêts. Anthony, 59 ans, et Alain-Fabien Delon, 29 ans, souhaitent qu'il reste dans ce village. Anouchka Delon, 33 ans, plaide pour qu'il retourne en Suisse où, d'après elle, il serait bien mieux soigné.