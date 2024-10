"Personne ne t'a oublié" : Anthony Delon rend un vibrant hommage à son père Alain en clôture du festival Lumière, à Lyon

Le festival Lumière de Lyon organisait dimanche 20 octobre un hommage à Alain Delon, disparu cet été. Le film Plein Soleil de René Clément, qui vit éclore le légendaire acteur à l'âge de 23 ans, a été projeté sur écran géant. Son fils Anthony Delon, très ému, avait fait le déplacement pour saluer la mémoire de son père. Vincent Lindon a également pris la parole sur scène. "Quand j'étais au Festival de Cannes, j'ai reçu un texto d'Alain Delon : 'Mon chéri, ne t'inquiète pas pour ce soir, tu es à ta place.' J'ai décidé que c'était mon parrain, même si lui n'a pas décidé que j'étais son filleul."

Près de 5 000 cinéphiles ont savouré la projection de Plein Soleil, dont Irène Jacob, présidente de l'Institut Lumière. "Il avait 23 ans quand il a fait ce film, c'est incroyable. Il y a en même temps la jeunesse qui découvre, mais aussi beaucoup de gens qui revoient. C'est très émouvant." Ce public conquis ou reconquis par son père, à qui Anthony Delon offre une anecdote.

"Ne t'inquiète pas"

"Un jour, il croise ses bras, il me regarde et me dit : 'Tu vois, on m'a oublié.' Je dis : 'Papa, personne ne t'a oublié, ne t'inquiète pas.' Je vous dis ça parce que ce 18 août au matin, quand il est parti, tout à coup, c'est comme si les gens s'étaient réveillés, mais pas son public, raconte Anthony Delon à propos de la mort de son père, à l'âge de 88 ans. Ils se sont rendu compte qu'ils avaient perdu Delon."

"J'ai pensé à lui et je me suis dit : 'Tu t'es trompé. Peut-être qu'on s'est un peu endormi. Ils se sont un peu endormis, mais ils ne t'ont pas oublié.' Et ce jour-là, ça m'a fait du bien. Je pense qu'à lui aussi. Merci", a conclu le fils de l'acteur. La mort d'Alain Delon, icône du cinéma mondial, avait suscité une vague d'émotions et d'hommages dans le monde entier, de l'Italie au Japon en passant par les États-Unis.