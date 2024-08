Reportage Films iconiques, lieux de tournage et séduction : à Rome, le souvenir d'Alain Delon "l'Italien"

"La grande bellezza", en français "la grande beauté" : c'est la Une du quotidien romain Il Messaggero lundi 19 août pour rendre hommage à Alain Delon, mort la veille. Le comédien français était très populaire chez nos voisins, en particulier grâce à ses films devant les caméras de Luchino Visconti et Michelangelo Antonioni.

Dans la Rome du mois d’août où l’on suit l’actualité de loin, de longues heures après les premières alertes, Angela est cueillie par l’annonce de la mort d’Alain Delon, à la sortie d’un cinéma. "Mais je ne savais pas ! Quelle nouvelle... Ça me fait de la peine", reconnait cette Romaine.

L’Italie aimait Delon et le Français lui rendait bien. En 1995, c’est dans un italien fluide qu’il répond aux questions de la Rai : "Je suis français de naissance, mais italien de cœur". Et il poursuit, toujours en italien : "Ma vie professionnelle a commencé en Italie dans les années 1960 avec tous ces films. C'était le début de ma carrière et de ma vie d'homme".

"Mon premier souvenir de l'Italie, ce sont ces années-là, celles de la Dolce Vita". Alain Delon à la Rai

"Il y avait une ambiance phénoménale à Rome, une odeur de liberté, de joie, d'amitié qui, à mon avis, a disparu depuis le temps. Et ça me fait mal", confiait-il. Aujourd'hui, Delon aurait en effet du mal à reconnaître la Rome de la Dolce Vita. La Via Veneto, celle des paparazzi, est vide comme dans un film d’Antonioni. D'ailleurs, l'acteur français a côtoyé de très près les paparazzi italiens, dont le plus connu, Rino Barillari, 79 ans, qui a des dizaines de photos d’Alain Delon à son palmarès.

"C'est l'homme qui a eu les plus belles filles du monde, autant que Marcello Mastroianni. Et bon sang, les photos se vendaient bien. La femme secrète par exemple", explique Rino Barillari. La femme secrète, c’est la patronne du Jackie O', un bar du quartier, qui a flirté avec Delon, sous le téléobjectif de Rino dans les années 1980. "À l'époque, continue-t-il, elle s'est fâchée. Elle m'a viré du local et aujourd'hui, elle m'a rappelé : 'Tu m'envoies les photos ?', 'Ah bon ? Je croyais que tu n'en voulais pas'".

Sur les plateaux, l'acteur était parfois "indiscipliné"

Les lieux où le Français a tourné à Rome ne sont pas légion. À deux pas du Panthéon, Bartolomeo passé l’été dans l’appartement de sa grand-mère, face à l’ancienne Bourse de la ville adossée à des ruines antiques : "Il était à Piazza di Pietra, dans le centre ancien de Rome, devant le temple d'Hadrien. C'est là qu'une scène du film 'L'Eclipse' d'Antonioni a été tournée, celle où Alain Delon rencontre Monica Vitti".

Le cinéma d’auteur italien a adopté Delon, résume la journaliste Laura Delli Colli. Cette dernière est d’une famille, incontournable dans le cinéma transalpin, qui a bien connu Alain Delon. "Mon père était un des trois assistants caméra sur 'Rocco et ses frères'. Il se souvenait d'un Delon parfois indiscipliné sur les tournages, mais qui avait trouvé un cadre avec Visconti", souligne-t-elle. Elle est aussi la biographe de Monica Vitti, partenaire de Delon chez Antonioni. "Ils ne se sont pas beaucoup aimés, assure la journaliste. Monica racontait que Delon était sur la lancée de son succès en France et il se mettait trop en avant".

Pour Laura Delli Colli, Delon "l'Italien", c'était aussi une image, dans Le Professeur de Valerio Zurlini, un film moins connu en France. En 1973, Delon y est un enseignant dépressif, perdu dans un manteau trop grand pour lui. "C'est un manteau que le réalisateur lui avait prêté et ça a créé le personnage. C'est l'image du bel homme damné qui passait à travers ce détail du costume", précise-t-elle. Dimanche 18 août, la Rai a rediffusé deux films de Delon, comme si une star italienne venait de s’éteindre.