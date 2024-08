Reportage Mort d'Alain Delon : "J'ai respecté son choix mais je voulais lui rendre hommage", une centaine de fans se sont rassemblés pour un dernier "au revoir" à l'acteur

Derrière les murs de sa propriété de Douchy, dans le Loiret, Alain Delon a été inhumé dans l'après-midi samedi 24 août, dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Pour adresser un dernier "au revoir" à leur idole, une centaine d'inconditionnels de l'acteur se sont réunis devant le portail du domaine.

Devant les grilles de la vaste propriété de la Brûlerie, des fleurs ont été accrochées aux grilles, des photos, des petits mots, les registres de condoléances ont été noircis toute la journée par des dizaines d'admirateurs et d'admiratrices. Ils ont d'abord bravé la chaleur, puis finalement, le vent, la pluie... Une météo assez ombrageuse en fin de journée, peut être comme pouvait l'être Alain Delon. Un clin d'œil qui amuse Élisabeth. Cette admiratrice vient du Cher et a passé toute la journée à Douchy après être arrivée devant la maison vers 10h30. Ce jour est si important qu'elle tenait à être là, même maintenue à distance : "Je voulais rendre hommage. Je suis venu deux fois dans la semaine, je lui ai apporté des fleurs et j'ai mis un message de condoléances."

Devant les grilles du domaine de la Brûlerie à Douchy, les admirateurs d'Alain Delon se sont rassemblés et ont déposé des fleurs et des messages, samedi 24 août. (WILLIAM DE LESSEUX / RADIOFRANCE)

Élisabeth retient l'acteur, mais ne peut cacher à quel point c’est aussi le charme d'Alain Delon qui l'a envoûtée, reconnaissant que c'est "un homme qu'[elle] aurait aimé avoir" car "il avait une belle gueule à 20 ans, même à 40 ou 50 ans". Une belle gueule, sans oublier tout le reste, car il avait "tout pour lui" mais c'est bien "grâce à son look, à sa beauté" qu'il a réussi, selon l'admiratrice. "C'était un battant", résume-t-elle. Alain Delon, une personnalité inspirante pour cette fan qui estime tenir de lui "son dynamisme" et même le fait "d'avoir réussi dans sa vie, en faisant beaucoup d'efforts".

Une chanson et quelques gouttes de pluie

Autour d'elle, un attroupement de passionnés, qui n’auront pas eu le droit à un hommage national rendu à l'acteur, mais Élisabeth s'efforce d'être compréhensive : "Je le comprends. J'étais là, j'ai respecté son choix." Qu'à cela ne tienne, le rassemblement spontané devant la propriété d'Alain Delon a été ponctué d'une minute de silence, mais aussi d'un moment incongru : une chanson entonnée en chorale par le petit groupe devant la grille. "On a chanté Paroles paroles", raconte Élisabeth. Quand ça s'est arrêté, il y a eu de la pluie qui est tombée, il était à 17 heures pile." C'est à cette heure-là qu'Alain Delon était inhumé, dans une petite chapelle qui a été construite spécialement dans le domaine. Élisabeth y voit un signe, un dernier message de la part de son idole.

"Je crois que c'est un au revoir. Je lui dis merci pour tout, merci pour ce qu'il nous a apporté." Élisabeth, admiratrice d'Alain Delon franceinfo

Pendant l'après-midi, plusieurs voitures ont fendu la foule, sans laisser paraître les passagers derrière les vitres teintées. À l'inverse, Anthony et Alain Fabien Delon sont venus saluer les fans, pour le plus grand plaisir d'Élisabeth :"Ils sont venus à nous, Alain Fabien m'a serré la main. J'ai adoré, c'était très émouvant. Il m'a demandé d'où je venais, j'étais vraiment contente." Face aux fils d'Alain Delon, le public s'est mis à crier "On vous aime !". Élisabeth aura donc passé sa journée "sans rien attendre" : "Mais on était là pour lui."