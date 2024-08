Mort d'Alain Delon : "ein homme fatal", "dernier géant", "grand acteur et grand réactionnaire"... Les réactions des journaux français et internationaux

"Adieu le mythe", "Merci génie !" ou plus sobrement "hypnotique"... La presse française et internationale a largement salué, lundi 19 août, la mémoire d'Alain Delon, dont la mort à 88 ans a été annoncée dimanche. La plupart des quotidiens nationaux consacrent leurs unes au "fauve" du cinéma français.

Le Figaro, tout comme Le Parisien – dont Delon était un lecteur assidu au point de dire "J'imagine la une du Parisien quand je partirai" –, titrent "Le dernier Samouraï" sur une photo noir et blanc du comédien au regard magnétique.

La une du Parisien du 19 août 2024, rendant hommage à Alain Delon. (LE PARISIEN)

"Il a passé sa vie à mourir, rarement dans son lit. Pourtant, la mort, la vraie, a tardé à venir", écrit Bertrand de Saint-Vincent dans son éditorial pour le Figaro, en référence au sort tragique de nombre de ses personnages. "Le dernier géant du cinéma français s'est éteint après un long crépuscule : celui des dieux", salue l'éditorialiste.

« Alain Delon, le dernier samouraï », en une du @Le_Figaro pic.twitter.com/CIRTivvzJW — Katia Horeau (@khoreau) August 19, 2024

C'est un cliché pleine page de l'acteur, cigarette aux lèvres, qu'à de son côté choisi Libération pour lui rendre hommage, avec pour titre "Plein sommeil", référence à l'emblématique Plein Soleil, de René Clément, dans lequel il campait Tom Ripley.

Le journal Libération du 19 août 2024. (LIBERATION)

Titré "Alain Delon, sombre dans la lumière", l'édito de Didier Péron décrit un homme "magnétique et inaccessible" qui "s'est aussi évertué à tout casser à plaisir en cumulant fréquentations absurdes et productions à la chaîne". Il rappelle les propos polémiques d'Alain Delon sur l'homosexualité, qu'il avait qualifié de "contre-nature". De son côté, L'Humanité salue "la beauté du diable" de l'acteur.

La une du quotidien L'Humanité du 19 août 2024. (HUMANITE)

La presse régionale consacre, elle aussi, ses unes à Alain Delon. "Adieu le mythe" titre Le Télégramme, tandis que le quotidien Ouest-France évoque "la mort d'un monstre sacré". "Il était ce fauve, ce félin, ce guépard, cette panthère noire d'une élégance animale", énumère Alexandre Poplavsky du Républicain Lorrain dans son éditorial intitulé "Alain Delon l'immortel". "Une étoile est morte", imprime de son côté La Voix du Nord sur sa une.

Le journal du jour est disponible, vous pouvez le télécharger dès maintenant > https://t.co/rGaWZsBSE5 pic.twitter.com/hguqKJUfa8 — La Voix du Nord (@lavoixdunord) August 19, 2024

"L'une des stars les plus mystérieuses du cinéma"

La presse internationale consacre également de longs articles à l'icône du cinéma français, évoquant toutes ses facettes. Il était un "grand acteur et grand réactionnaire", résume le quotidien italien La Repubblica à propos de ce personnage ambivalent. En Italie, où Alain Delon a beaucoup tourné au début de sa carrière, la presse, à l'image d'Il Corriere della Sera, ne manque cependant pas de louer l'acteur star, "beau et maudit", érigé au rang de "légende". Le quotidien belge Le Soir salue une "icône éternelle".

"Beau et hypnotique, Alain Delon était l'une des stars les plus mystérieuses du cinéma", écrit le critique du Guardian britannique Peter Bradshaw.

'He was unforgettable' and 'Royal role models' https://t.co/1WFh6UQLxx — BBC News (UK) (@BBCNews) August 18, 2024

De son côté, la BBC, tout en rendant hommage à un acteur qui "faisait battre le cœur des fans dans n'importe quel rôle, de celui d'un assassin à celui d'un charismatique escroc", s'appesantit sur le déchirement de la famille Delon, "dernier acte tragique" de la vie de l'icone.

"Il a formé avec Romy Schneider un couple de rêve"

La presse allemande, quant à elle, se fend d'hommages en français dans le texte : "Merci, génie !", titre le quotidien régional de Munich Merkur. "Ein homme fatal", propose encore la Frankfurter Allgemeine Zeitung. "L'aura du bel ange de la mort a fait de lui une légende du cinéma. Il a formé avec Romy Schneider un couple de rêve, et pas seulement à l'écran", rappelle le Süddeutsche Zeitung. "S'il fallait résumer l'histoire du cinéma à quelques moments, que resterait-il ? Le clochard de Chaplin, la coolitude de James Dean, la robe haut relevée de Marilyn Monroe, la scène de la douche d'Hitchcock et évidemment Alain Delon dans Le Samouraï", estime de son côté le RFI allemand, Deutsche Welle.

Au Japon, où Alain Delon était également ultrapopulaire, la chaîne NHK News rappelle que l'acteur était "idolâtré pour son charme et sa gestuelle dans ses films". "Son image d'idole et sa personnalité à la James Dean ont fait de lui l'un des acteurs les plus acclamés de son pays", selon le Japan Times. Outre-Atlantique, le New York Times décrit un homme "intense et intensément beau", une "star internationale" courtisée par les plus grands cinéastes de son temps. Il était le "plus bel homme de l'histoire du cinéma", résumait le New Yorker dès avril.