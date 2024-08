Mort d'Alain Delon : de Romy Schneider à Mireille Darc, qui furent les femmes de sa vie, sans qui il n'aurait été "que l'ombre de l'acteur et de l'homme" ?

Romy, Nathalie, "Mimi"... Dans la vie d'Alain Delon, mort dimanche à l'âge de 88 ans, les femmes ont joué un rôle majeur. Qu'ils s'agissent d'amours, d'amies ou de sa fille.

"Je n'avais jamais rêvé d'être acteur. Je suis entré dans le métier et j'ai continué de jouer par les femmes et pour les femmes", affirmait, en préface du livre Alain Delon, Amours et mémoires, le monstre sacré du cinéma, mort dimanche 18 août à l'âge de 88 ans. Sans les femmes et sans les actrices, qu'il s'agisse d'amours, d'amies ou de sa fille, Alain Delon n'aurait été, selon ses mots, que "l'ombre de l'acteur et de l'homme" qu'il fut, ce qui ne l'a pas empêché d'être accusé de misogynie.

à lire aussi DIRECT. Suivez les réactions à la mort d'Alain Delon

Parmi les liaisons connues d'Alain Delon, la première et non la moindre est celle qui a duré quatre ans, de 1959 à 1963, avec Romy Schneider. Les deux plus beaux acteurs de leur temps furent alors surnommés "les amants magnifiques", ou encore "les fiancés éternels". Lors de leur rencontre, en 1958, lui a 23 ans et personne encore ne le connaît ; elle a 19 ans et est déjà la cultissime Sissi, connue du monde entier. Elle le choisit quasiment sur catalogue pour interpréter le second rôle d'un film dont elle est la vedette, Christine. La rencontre se passe à l'aéroport. Delon, intimidé et maladroit, accueille Romy un bouquet de fleurs à la main. La relation commence par être difficile et Alain Delon est d'abord exaspéré par cette fille qu'il trouve très jolie mais aussi très capricieuse.

Romy Schneider et Alain Delon dans "Christine" (1958) (SPEVA FILMS / PLAY ART)

L'amour les rattrape ensuite et le couple vit une liaison torride et passionnée. Mais les deux carrières ont pris une envergure telle qu'ils avaient bien du mal à se voir et un jour, Romy a reçu d'Alain un bouquet de fleurs accompagné de ce courrier que rapporte Paris-Match : La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie... Ne te trompe pas sur la couleur de ces fleurs : ce ne sont pas des roses noires. Je te rends ta liberté en te laissant mon cœur. Nous sommes alors en 1963. Ils se retrouveront au cinéma en 1969 dans La Piscine. Romy connaît alors un creux professionnel. Alain l'impose alors pour interpréter le principal rôle féminin. La carrière de la belle Allemande est relancée.

Romy Schneider et Alain Delon dans "La Piscine" 1969 (SNC/ TRITONE CINEMATOGRAFICA)

Un fils avec Nico du Velvet Underground

Pendant la relation Delon-Schneider, pourtant, Alain entretient une liaison avec Nico, la blonde et séduisante chanteuse, allemande elle aussi, du Velvet Underground. Le 11 août 1962, la rockeuse met au monde un garçon, Christian Aaron (dit Ari), qui portera plus tard le nom de Boulogne, patronyme de son père adoptif, qui n'est autre que... le beau-père d'Alain Delon. L'acteur contestera toujours la paternité, malgré une incontestable ressemblance physique. Les deux hommes (Ari est mort en mai 2023) se rencontreront. En 1986, Alain Delon expliquera contre toute logique à Ari qu'il n'a couché qu'une fois avec Nico, qu'il n'y a aucune ressemblance entre eux deux et qu'il ne le considérera jamais comme son fils.

En 1964, Delon épouse Francine Canovas, connue plus tard au cinéma sous le nom de Nathalie Delon. Elle est alors enceinte. Le couple passe un an aux Etats-Unis, où le petit Anthony vient au monde en décembre 1964. Le mariage se termine en 1968. A cette même période, l'amitié qu'Alain Delon entretient depuis une dizaine d'années avec la chanteuse Dalida se change en une brève histoire d'amour. Paroles, paroles...

Nathalie Delon et Alain Delon dans "Le Samourai" (1967), de Jean-Pierre Melville. (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMER)

Mireille Darc, celle qui comptera le plus

Mais si Delon quitte Nathalie, c'est à cause d'une autre femme, la longiligne blonde Mireille Darc, qu'il rencontre sur le tournage de Jeff, le film de Jean Herman. Ils vivront ensemble de 1968 à 1983. C'est sans doute l'histoire qui comptera le plus pour l'acteur. Leur couple ne résistera pas à une terrible annonce des médecins : celle de l'incapacité de Mireille à survivre à une grossesse et à un accouchement. Alain Delon voulait fonder une famille avec elle. Après quinze années de vie commune, le couple se sépare. Alain Delon restera pourtant toujours proche de son ancienne compagne. A la mort de Mireille Darc, le 28 août 2017, Alain Delon est apparu ravagé par le chagrin.

Alain Delon et Mireille Darc dans "L'homme pressé" (1977) (ADEL PRODUCTIONS / ARCHIVES DU 7EME ART)

Anne Parillaud, puis Catherine Bleynie, la veuve du pilote de Formule 1 Didier Pironi, partageront ensuite brièvement la vie d'Alain Delon. Enfin, l'acteur sera à nouveau père avec le mannequin hollandais Rosalie Van Breemen avec qui il vivra de 1987 à 2001 et aura deux enfants. Viendra d'abord une fille, Anouchka en 1990, avec qui il jouera plus tard au théâtre, puis un fils, Alain-Fabien, en 1994.