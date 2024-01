Alain Delon va porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation, annonce son avocat

Alain Delon va porter plainte contre son fils Anthony pour diffamation, a annoncé l'avocat de l'acteur, Christophe Ayela, jeudi 4 janvier. L'acteur se dit "extrêmement choqué du déballage médiatique" à la suite de l'interview donnée par Anthony Delon à Paris-Match. Il dénonce des propos qui viseraient à "nuire" à la star et à sa fille Anouchka.

Anthony Delon a fait part dans les colonnes du magazine de ses inquiétudes sur l'état de santé de son père et a révélé avoir déposé une main courante le 7 novembre 2023 contre sa sœur Anouchka, qui aurait caché une série d'examens médicaux subis par Alain Delon. "Une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l'a fait est capable de tout", a estimé Anthony Delon.

L'acteur "m'a dit qu'il ne supporte pas l'agressivité de son fils Anthony qui ne cesse de lui dire qu'il est sénile, et ce qui est encore plus choquant c’est que son fils prétend qu'il aurait vécu son dernier Noël", a déclaré l'avocat d'Alain Delon. "Mais quel père pourrait supporter ça ?", écrit Christophe Ayela, citant son client.

Plainte d'Anouchka Delon contre son frère

Dans la foulée, Christophe Ayela, qui est également l'avocat Anouchka Delon, a fait savoir que sa cliente allait porter plainte contre son frère Anthony, cette fois pour diffamation, dénonciation calomnieuse, menaces et harcèlement. Anouchka Delon "est particulièrement choquée et attristée par les propos mensongers et insultants tenus" par Anthony Delon, selon son avocat. Elle est "scandalisée qu'il ait ainsi osé répandre de telles allégations dans les médias, qui la blessent, mais qui portent également atteinte à l’honneur et à la dignité de leur père, son impudeur est abjecte".