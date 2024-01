Conflits autour d'Alain Delon : de la perquisition à la main courante, trois dates pour comprendre

Les batailles judiciaires autour d'Alain Delon se multiplient entre ses enfants et Hiromi Rollin accusée de "harcèlement moral" et "abus de faiblesse". Aujourd'hui Anthony Delon accuse sa sœur Anouchka de "mettre en danger" son père et de "manipuler sa famille".

Depuis le mois de juillet dernier et l'affaire Hiromi Rollin, les déclarations se succèdent entre les autorités judiciaires, les enfants Delon et la défense de celle qui s'est présentée comme la compagne d'Alain Delon. Jeudi 4 janvier, Anthony Delon, aîné de la fratrie, a révélé au magazine Paris Match avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, qu'il accuse de "manipuler sa famille et de lui mentir" sur l'état de santé dégradé de leur père. Voici trois dates pour comprendre les différents conflits et les positions des personnalités impliquées dans l'entourage d'Alain Delon.

26 juillet 2023 : unité des enfants Delon, après la perquisition chez Hiromi Rollin

Les trois enfants d'Alain Delon, Anthony, 59 ans, Anouchka, 33 ans, et Alain-Fabien, 29 ans, se sont montrés unis dans les accusations portées à Hiromi Rollin, présentée comme la compagne d'Alain Delon. La première plainte vise des faits de "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale", selon le magistrat. Une seconde plainte déposée par le fils aîné, Anthony Delon, faisait état d'"abus de faiblesse". Le parquet de Montargis (Loiret) annonce l'ouverture d'une enquête préliminaire le jeudi 6 juillet.

Mercredi 26 juillet, à Suresnes (Hauts-de-Seine) au domicile de Hiromi Rollin, une perquisition est menée par des gendarmes de la section de recherches d'Orléans, avec le concours de la brigade de recherches de Montargis. Hiromi Rollin est ensuite entendue en audition libre dans l'après-midi.

Les enfants Delon dénoncent conjointement "l'attitude dénigrante et agressive" de cette femme à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d'Alain Delon", selon un communiqué du procureur de la République de Montargis.

28 septembre 2023 : le démenti d'Hiromi Rollin affirmant être en couple avec Alain Delon

Dans un entretien donné au journal Le Parisien, Hiromi Rollin livre sa vérité et dénonce les relations "compliquées et conflictuelles" entre Alain Delon et ses deux fils. Elle précise avoir à son tour porté plainte contre les enfants Delon pour "dénonciation calomnieuse", qualifiant les accusations à son encontre de "mensonges". "Anthony a travesti la réalité pour me mettre en cause et faire croire que je les tenais à l'écart de leur père", a-t-elle déclaré.

Cette première prise de parole depuis le mois de juillet dernier, détaille la nature de la relation qui lie Hiromi Rollin à Alain Delon. Elle accuse Anthony Delon de réécrire l'histoire. "Cela l'arrange de me qualifier de dame de compagnie pour justifier la plainte, et ainsi effacer dix-sept ans de vie commune avec leur père", a-t-elle ajouté. "Nous nous comportions comme un couple normal, on avait des gestes tendres l'un envers l'autre devant tout le monde, on s'embrassait, les enfants l'ont vu, ils savaient très bien que, jusqu'à l'AVC d'Alain, on partageait le même lit", a précisé Hiromi Rollin par l'intermédiaire de son avocat, Me Yassine Bouzrou.

Dans l'entretien, Hiromi Rollin dénonce son expulsion par la fratrie de la propriété de Douchy, dans le Loiret, où elle vivait aux côtés d'Alain Delon. "J'ai été expulsée avec brutalité, violentée par un garde du corps engagé par les enfants Delon en présence de gendarmes et d'un caméraman à l'extérieur de la propriété. Alain n'a pas assisté à mon expulsion. Je me suis retrouvée à la rue sans rien pendant cinq jours, avec les mêmes vêtements."

7 novembre 2023 : Anthony Delon dépose une main courante contre sa sœur Anouchka

Jeudi 4 janvier, Anthony Delon confie dans une interview en une du magazine Paris Match ses inquiétudes sur l'état de santé dégradé de son père et révèle avoir déposé une main courante le 7 novembre 2023 contre sa sœur Anouchka, qui aurait caché une série d'examens médicaux subis par Alain Delon. "Elle ne m’a pas laissé le choix ! Ma sœur ne nous a jamais informés mon frère et moi qu’entre 2019 et 2022 mon père avait été soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu’il n’en a réussi aucun. D’après les médecins, ces tests démontrent une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité", a-t-il précisé au magazine.

Anthony Delon estime même que sa sœur a "mis en danger" leur père. "Ce qui pour moi est grave, c’est que, connaissant les agissements de Madame Rollin, elle nous ait dissimulé la détresse dans laquelle se trouvait notre père. En gardant le silence, elle l’a clairement mis en danger", a-t-il dit. "Pour moi, cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime. Je vous rappelle que le 5 juillet dernier, nous l’avons récupéré dans un état physique et psychologique plus que préoccupant."

Anthony Delon s'estime "cohérent et en accord" avec sa manière de penser. "J’ai donc déposé cette main courante pour laisser une trace, et aussi parce qu’une personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l’a fait est capable de tout", a-t-il déclaré.