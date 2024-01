Le fils d'Alain Delon accuse sa sœur d'avoir mis en danger leur père

"Ma sœur ne nous a jamais informés mon frère et moi qu'entre 2019 et 2022 mon père avait été ­soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun", détaille le fils de l'ancien acteur à "Paris Match".

Les conflits intrafamiliaux n'épargnent pas les familles des célébrités. Le fils aîné d'Alain Delon, Anthony Delon, a annoncé à Paris-Match, mercredi 3 janvier, avoir déposé une main courante à l'encontre de sa sœur Anouchka, estimant qu'elle a "mis en danger" leur père.

"Ma sœur ne nous a jamais informés mon frère et moi qu'entre 2019 et 2022, mon père avait été ­soumis à cinq tests cognitifs lors de ses visites à la clinique en Suisse et qu'il n'en a réussi aucun", détaille le fils de l'ancien acteur au magazine. Ce dernier assure que ces résultats traduisent "une dégradation cognitive qui place mon père en position de faiblesse psychologique, et donc de vulnérabilité".

Il "ne va pas bien"

Anthony Delon estime qu'"en gardant le silence, elle l'a clairement mis en danger" et s'est rendue "complice de tous les abus et violences dont il a été la victime". En juillet, les enfants de l'ex-acteur ont porté plainte notamment pour "harcèlement moral", "détournement de correspondances" ou encore "abus de faiblesse" contre Hiromi Rollin, "dame de compagnie" d'Alain Delon.

Anthony Delon assure par ailleurs que son père "ne va pas bien, est affaibli, en a marre". Il vit désormais de manière permanente dans sa maison à Douchy (Loiret), et "il y a de forts risques" que celui-ci ait vécu "son dernier Noël".