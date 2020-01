VIDEO. L'avocate Gloria Allred explique pourquoi le procès Weinstein est historique

"C'est réellement une nouvelle ère." Depuis le 6 janvier, Harvey Weinstein est jugé à New York pour viols et agressions sexuelles. Pour l'avocate Gloria Allred, représentante de l'une des plaignantes et connue pour son engagement envers les femmes, ce procès illustre bien le tournant provoqué par le mouvement #MeToo.

D'après Gloria Allred, "ce procès est différent. C'est la première fois que tant d'actrices connues accusent un célèbre producteur. (...) Il s'agit bien sûr du premier procès contre Harvey Weinstein, mais nous voyons que bien d'autres affaires pénales sont en cours contre des hommes célèbres, riches et puissants."

C'est réellement une nouvelle ère. Je salue toutes ces femmes, ces victimes qui se sentent désormais plus puissantes. Elles refusent de vivre dans la peur et demandent des comptes. Gloria Allred à franceinfo

"Et maintenant, le système pénal inculpe ces hommes, poursuit l'avocate. Il fait son possible pour les tenir responsables de leurs actes. Les femmes abandonnent leurs peurs, ces peurs qui permettaient à tant de prédateurs de continuer leurs actes." D'ailleurs, souligne-t-elle, "la peur change de camp".

"Avant, ces femmes craignaient de lancer la moindre action en justice à leur encontre. Désormais, ce sont les accusés qui ont peur, conclut Gloria Allred. De nombreux hommes se réveillent chaque matin en se demandant si leur vie va basculer à cause de ce qu'ils ont fait. Ce sont eux qui vivent aujourd'hui dans la peur et non plus leurs victimes."