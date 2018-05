"Nous avons fait un pas de plus vers la justice" : les accusatrices de Harvey Weinstein se félicitent de son passage annoncé devant la justice

"J'avais, comme tant d'autres femmes qui ont survécu à Harvey Weinstein, perdu espoir de voir notre violeur rendre des comptes devant la justice". Comme la comédienne Rose McGowan, plusieurs femmes ayant accusé Harvey Weinstein d'abus sexuels se sont réjouies du passage annoncé du producteur de cinéma devant la justice new-yorkaise, vendredi 25 mai.

Dans un message publié sur son compte Instagram, Rose McGowan, qui fait partie des premières femmes à avoir accusé le producteur de viol, se félicite d'assister à un "pas de plus vers la justice".

Puisse son arrestation donner de l'espoir à toutes les victimes et les survivantes qui racontent leur véritéRose McGowansur Instagram

La journaliste américaine Lauren Sivan, qui avait raconté que le magnat du cinéma s'était masturbé devant elle au début de sa carrière, a de son côté évoqué un sentiment de "joie" sur Twitter. "La route a été longue, mais aujourd'hui les autres victimes et moi-même nous réjouissons. Nous prions pour que plus personne ne sous-estime le pouvoir de femmes qui se dressent ensemble et crient la vérité".

It's been a long time coming and today my fellow victims and I rejoice and pray no one ever underestimates the power of women when we stand together + scream the truth #WeSpoke #MeToo #TimesUp #LockHimUp https://t.co/eECuU2YEX1