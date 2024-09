L'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein visé par de nouvelles poursuites

L'ancien producteur Harvey Weinstein, en prison à New York pour viol, est visé par de nouvelles poursuites, selon les révélations de plusieurs médias américains dont CBS et NBC, qui citent les procureurs. Ces poursuites, dont le contenu n'est pas encore public, ont été émises par un grand jury de New York lors d'une audience jeudi 12 septembre. Agé de 72 ans, Harvey Weinstein, hospitalisé dans la nuit de samedi à dimanche pour une opération, n'assistait pas à cette audience. Ces nouvelles accusations lui seront formellement signifiées devant le tribunal lorsqu'il sera en état de comparaître.

Rejugé pour viol et agression sexuelle

Harvey Weinstein sera par ailleurs rejugé après qu'une cour d'appel a annulé en avril sa condamnation de 2020 à New York pour le viol en 2013 d'une actrice, Jessica Mann, et l'agression sexuelle en 2006 d'une assistante de production, Mimi Haleyi. Ce revirement a été vécu comme un affront et un retour en arrière pour le mouvement #MeToo, lancé avec l'affaire Weinstein, contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes.

Les révélations en 2017 sur les agressions sexuelles de l'ancien patron de Miramax avaient déclenché une onde de choc planétaire et libéré la parole de nombreuses victimes. Plus de 80 femmes l'ont accusé de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ou Ashley Judd. Harvey Weinstein a toujours affirmé que les relations sexuelles étaient consenties.