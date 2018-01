Golden Globes : les tenues des stars mises en vente sur Ebay pour financer une association de lutte contre le harcèlement sexuel

Il faudra débourser un minimum de 2 500 dollars pour participer aux enchères, qui débuteront vendredi 19 janvier.

Les stars du cinéma avaient transformé les Golden Globes en tribune contre le harcèlement sexuel, début janvier, en s'habillant presque tous en noir. Leur engagement se poursuit par une vente aux enchères. Anna Wintour, rédactrice en chef du magazine Vogue, a annoncé mercredi 17 janvier que 39 tenues portées lors de la cérémonie allaient être mises en vente sur Ebay. L'intégralité des bénéfices sera reversée à Time's Up, une association de lutte contre le harcèlement sexuel créée par plusieurs stars hollywoodiennes, précise un communiqué (en anglais) de CondéNast, partenaire de la vente.

Parmi les pièces proposées, le smoking de Hugh Jackman ou encore les robes de Laura Dern, Reese Witherspoon et Meryl Streep. La bonne action a toutefois un prix minimum : il faudra au moins débourser 2 500 dollars (2 050 euros) pour avoir accès à la vente.

Certains chanceux pourront profiter d'une offre bien plus alléchante. Le costume de l'actrice de The Crown, Claire Foy, et les robes de Madeleine Brewer et de Mandy Moore seront proposées lors d'un tirage au sort. Pour participer, il suffit de faire un don de 25 dollars (20 euros) à Time's Up, précise le New York Times (en anglais). Les enchères débuteront vendredi 19 janvier, à partir de 15 heures, heure française.