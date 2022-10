Cinq ans après #MeToo, trois questions sur le procès d'Harvey Weinstein qui s'ouvre à Los Angeles

C'est le deuxième procès de l'ancien magnat du septième Art. Le producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein, dont les agissements avec les femmes ont déclenché le mouvement #MeToo en octobre 2017, comparaît à partir du lundi 10 octobre devant un tribunal de Los Angeles (Californie), pour répondre de nouvelles accusations d'agressions sexuelles. L'audience débutera avec le choix des jurés.

Quels sont les enjeux de ce nouveau rendez-vous avec la justice, prévu pour durer deux mois ? Franceinfo répond à trois questions sur le procès.

Qui sont les accusatrices ?

Harvey Weinstein, 70 ans, est poursuivi par cinq femmes, qui l'accusent d'agressions sexuelles et de viol dans des hôtels de Los Angeles et de Beverly Hills lors de rencontres entre 2004 et 2013. L'une d'entre elles est une mannequin italienne, qui affirme avoir été violée dans un hôtel de Beverly Hills en février 2013. Lauren Young, une actrice en devenir, l'accuse pour sa part de l'avoir agressée sexuellement dans la salle de bains d'un autre hôtel. Cette dernière est la seule accusatrice à ne pas être anonyme dans cette affaire. Elle avait déjà témoigné lors du procès de New York.

Comme l'explique Variety, quatre autres femmes témoigneront sur des agressions similaires. De quoi permettre à l'accusation de mettre en avant un mode opératoire. Selon le magazine américain, l'une de ces témoins à charge est Ambra Battilana Gutierrez, la mannequin et actrice italienne qui a dénoncé Weinstein pour la première fois au département de police de New York en mars 2015. Le bureau du procureur de Manhattan avait choisi de ne pas poursuivre Harvey Weinstein pour ces faits, suscitant de nombreuses critiques. Le procès de Los Angeles sera sa première occasion de témoigner publiquement.

Comme à New York, Harvey Weinstein plaide non coupable et affirme que ces femmes étaient consentantes.

Quelle peine encourt-il ?

Harvey Weinstein fait face à 11 accusations de viol et d'agressions sexuelles. En cas de condamnation, l'ancien magnat encourt jusqu'à 140 ans de prison. La peine viendrait s'ajouter aux 23 ans de prison prononcés en mars 2020 à New York. Ses avocats avaient demandé, en vain, le report du procès de Los Angeles, en raison de la sortie en novembre du film She Said, adaptation du livre des journalistes du New York Times, Jodi Kantor et Megan Twohey, qui ont révélé toute l'affaire il y a cinq ans. Selon la défense, la médiatisation autour de cette œuvre pourrait "porter préjudice" à l'accusé.

Harvey Weinstein a été transféré en juillet 2021 de la prison Wende, dans le nord de l'Etat de New York, à la prison Twin Towers du comté de Los Angeles. Lors de l'audience de mise en accusation cet été, celui qui régnait en maître à Hollywood est apparu en chaise roulante, l'air débraillé, vêtu d'une combinaison marron et portant un masque sous le nez. En septembre, il a demandé au juge de lui permettre de voir un dentiste privé pour éviter de se faire arracher ses dents gâtées par les médecins de la prison et être présentable lors de son procès. "J'ai mal tous les jours. J'ai des caries et je ne peux pas manger parce qu'il me manque des dents", a déclaré l'ancien producteur de cinéma, selon le New York Post.

Quelles sont les autres procédures en cours ?

L'appel d'Harvey Weinstein dans le procès de New York a finalement été jugé recevable fin août par la plus haute juridiction de l'Etat, après un premier rejet par une cour d'appel inférieure. "Des questions de droit sont en jeu et doivent être examinées par la cour d'appel", a tranché la justice new-yorkaise. Les avocats de l'ex-magnat ont fait valoir que les jurés du procès à New York avaient été submergés par de "mauvaises preuves" et qu'un juré qui avait écrit un livre sur les "hommes prédateurs" aurait dû être écarté. "Si ce premier procès est annulé, ce ne serait pas un bon signal", redoute auprès de franceinfo l'une de ses accusatrices, l'actrice Caitlin Dulany, rappelant que la condamnation pour agression sexuelle de l'acteur Bill Cosby a été annulée en juillet 2021 pour vice de procédure.

D'autres poursuites visent par ailleurs Harvey Weinstein à l'étranger. Il est inculpé au Royaume-Uni pour deux agressions sexuelles qui remonteraient à l'été 1996. Selon le Guardian, la plaignante est une femme, aujourd'hui âgée de 50 ans. On ignore si le septagénaire sera extradé et jugé par une cour pénale britannique, précise le quotidien.