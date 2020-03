Cinéma : Harvey Weinstein condamné à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles

L'une des deux victimes d'Harvey Weinstein sort du tribunal de New York (États-Unis) le poing levé et sous les applaudissements. Le producteur américain a été condamné mercredi 11 mars à 23 ans de prison pour viols et agressions sexuelles, c'est presque la peine maximale. Le 24 février, Harvey Weinstein avait été reconnu coupable, mais le jury l'avait acquitté de deux autres chefs d'accusation qui auraient pu le condamner à perpétuité.

"Odieuse" condamnation

Harvey Weinstein n'a exprimé aucun remords. Pour sa défense, il s'est même présenté en victime du mouvement féministe #MeToo. "La sentence est obscène et odieuse. Des meurtriers sortiront de prison avant Harvey Weinstein. Cette peine montre bien la pression exercée par certains mouvements et par l'opinion publique", a déclaré son avocate Donna Rotunno. Une centaine d'actrices ont accusé le producteur de cinéma de 67 ans, mais seules deux plaintes avaient été retenues.

