Affaire Weinstein : l'ancien producteur condamné à de la prison ferme

Une victoire pour les victimes. L'ancien magnat hollywoodien Harvey Weinstein a été condamné lundi 24 février par un tribunal new-yorkais des faits de viol et d'agression sexuelle. "Avec ce verdict, j'espère que les victimes verront que dans cette justice, les procureurs, les juges et les jurés les croient. Même quand les faits et la nature des relations entre la victime et l'agresseur sont complexes", a déclaré, à l'issue du résultat, le procureur de New York, Cyrus Vance Jr.

Acquitté de certaines accusations

Mais le verdict est en demi-teinte. Si Harvey Weinstein a bien été reconnu coupable de certains faits, il a aussi été acquitté de deux agressions prédatrices sur les plaignantes, ainsi que d'un viol au premier degré qui aurait pu le condamner à la perpétuité. Sa peine sera prononcée dans deux semaines. Il encourt jusqu'à 25 ans de réclusion. En attendant, l'ancien magnat a été directement conduit en prison.

