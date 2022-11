Christine McVie, chanteuse et compositrice du groupe Fleetwood Mac, est morte à l'âge de 79 ans

Elle avait participé à l'écriture de plusieurs titres emblématiques du groupe comme "Everywhere" et "Little Lies".

Elle était l'une des voix de Fleetwood Mac. Christine McVie, chanteuse et compositrice du groupe britannique, est morte mercredi 30 novembre, à l'âge de 79 ans, ont annoncé sa famille et le groupe sur les réseaux sociaux. "Elle est morte paisiblement à l'hôpital ce matin, le mercredi 30 novembre 2022, après une courte maladie. Elle était en compagnie de sa famille", écrivent ses proches.

Christine McVie avait rejoint le groupe en 1971. Elle avait ensuite quitté la formation dans les années 1990, avant de faire son retour en 2014. Elle avait participé à l'écriture de plusieurs titres emblématiques du groupe comme Everywhere et Little Lies, rapporte la BBC (lien en anglais). Elle menait également une carrière solo et avait sorti Songbird en juin 2022, une compilation de ses titres.

Christine McVie "était la meilleure musicienne que n'importe qui aimerait avoir dans son groupe et la meilleure amie que l'on pourrait avoir dans sa vie", témoigne le groupe. "Nous avons été tellement chanceux d'avoir partagé notre vie avec elle", poursuivent-ils.

"Nous chérissions Christine profondément et nous sommes reconnaissants pour les magnifiques souvenirs que nous conservons. Elle nous manquera." Le groupe Fleetwood Mac dans un communiqué

L'album Rumours, sorti par le groupe en 1977, est considéré comme une des plus grosses ventes dans l'histoire musicale avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Au total, Fleetwood Mac a vendu plus de 100 millions de disques à travers le monde.