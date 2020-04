Big Flo & Oli, Christine and the Queens, M... Le "maradon" des youtubeurs récolte 400.000 euros pour les soignants

La journée caritative était organisée par les stars de la plateforme Mcfly et Carlito, avec la participation en direct des musiciens M, Big Flo & Oli, Christine and the Queens, l'acteur Guillaume Canet...

Illustration d'un message pour les professionnels medicaux (medecins, infirmiers, soignants). J'aime mon hosto, message ecrit sur une tablette, smartphone. (RICCARDO MILANI / HANS LUCAS)