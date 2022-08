Les adieux à Sempé, grand poète du dessin d'humour, à l'église de Saint-Germain-des-Prés à Paris

Un dernier hommage au dessinateur Sempé, décédé le 11 août, a lieu ce vendredi 19 août à l'Eglise Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement, avant l'inhumation au cimetière de Montparnasse.

Le portrait de Jean-Jacques Sempé devant l'église Saint-Germain-des-Prés, le 19 août 2022. (LOLA SCANDELLA - FRANCEINFO CULTURE)

La cérémonie démarre à 14 heures. Dans l'attente, de petits groupes de tous âges se tiennent de part et d'autre de l'église, certains téléphone en main, pour dire une dernière fois au revoir au grand dessinateur. Jean-Michel Ribes, ancien directeur du Théâtre du Rond-Point, au milieu de la foule, confie sa douleur : "il va nous manquer", lâche-t-il. Puis le cercueil entre dans l'église sous les applaudissements des admirateurs et des badauds qui couvrent un instant le bruit de la pluie.

Michel 63 ans, habitant du 19e arrondissement de Paris, est parmi les personnes qui applaudissent. Il est venu pour saluer une dernière fois "un des derniers grands noms du dessin" et le remercier "pour son oeuvre, qui fait partie de (ses) souvenir d'enfance".

Michel, 63 ans, habitant du 19e arrondissement de Paris, vient rendre hommage à Sempé. (LOLA SCNADELLA - FRANCEINFO)

Grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie, Sempé a tracé depuis les années 1950 une oeuvre pleine de bonhomie : les célébrissimes albums pour enfants du Petit Nicolas et des dessins de presse, dans Paris Match ou L'Express ou le prestigieux magazine américain New Yorker.