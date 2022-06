"Le Petit Nicolas" : comment un studio d'animation d'Angoulême a donné vie à la nouvelle adaptation au cinéma

Comment passer d'un récit dessiné à un film d'animation ? À Angoulême, le studio Shan Too fait partie de ceux qui aiment relever ce type de défi. Il vient de réaliser les animations de la nouvelle adaptation au cinéma du Petit Nicolas, le personnage créé par Goscinny et Sempé.

Une adaptation en toute liberté

Des bêtises, des aventures, des disputes et des jeux, voilà tout le quotidien du Petit Nicolas et sa bande de copains. Un personnage emblématique de la littérature jeunesse apparu dans les années 1950-60 dans la tête et sous le crayon de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé.

Un petit bonhomme intrépide et malicieux qui a déjà inspiré le 7e art et qui se trouve aujourd'hui au cœur d'un film d'animation. C'est le studio Shan Too, à Angoulême qui a réalisé en partie la production. Un travail de longue haleine produit en 2D traditionnelle grâce au savoir-faire de 30 animateurs angoumoisins.

Les réalisateurs, Amandine Fredon et Benjamin Massoubre ont laissé le champ libre aux experts de l'animation. "Ils étaient très ouverts à ce que proposaient les animateurs, un petit geste de la main, un clignement d'yeux, un sourire qui va donner la vie au personnage, on a pu se permettre plein de libertés", rapporte Alix Penon, animatrice 2D.

Une liberté dans l’animation du personnage, mais des codes et une charte graphique bien définis pour respecter la bande dessinée d'origine. "C'est la volonté des réalisateurs de s'approcher au maximum des dessins de Sempé, ils ont fait beaucoup de recherches avant de démarrer les design", explique Franck Bonay, directeur du studio d'animation Shan Too.



"Le Petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?", un nouveau film d'animation sur les aventures du héros de Sempé et Goscinny adapté par un studio d'Angoulême (France 3 Nouvelle Aquitaine)

Le Petit Nicolas made in Charente

Créé en 2014 sur l'île de la Réunion par Arnaud Boulard, le studio Gao Shan Pictures joue un rôle essentiel dans la production de films d'animation. On l'a vu notamment aux commandes ces dernières années de Ma famille afghane de Michaela Pavlatova, Où est Anne Frank ! de Ari Folman, Petit Vampire de Joann Sfar ou encore de Yakari, la grande aventure de Xavier Giacometti.

Pour ce nouveau film, le studio a confié l'animation à sa filiale Shan Too à Angoulême. À l'instar de plusieurs sociétés de production, Shan too s’est installé dans la capitale de la BD en 2021. "Ça permet un accès à des talents car il y un grand bassin d'animateurs à Angoulême et ça permet un accès aux financements", constate Arnauld Boulard, président de Gao Shan Pictures.

Cette nouvelle adaptation du Petit Nicolas invite le spectateur dans les coulisses de la création du jeune héros. Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux, bêtises et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie. Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.

"Le Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?" d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre, avec les voix d'Alain Chabat et Laurent Lafitte. Durée : 1h22. En salle le 12 octobre 2022.