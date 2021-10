Santé : le récit d’une ancienne victime d'AVC

Un samedi matin, Margot est envahie d’une sensation de malaise, de vertige et d’un mal de tête profond. Malgré un appel chez les secours, Margot devra attendre quatre heures avant d’être prise en charge. Elle apprend alors qu’elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral. Très vite, elle découvre la dépendance et la vie à l’hôpital. Pour la professeure d’arts plastiques, les conséquences sont lourdes : Margot ne peut plus enseigner en présentiel, car elle ne peut plus supporter le bruit et a du mal à parler correctement.





Une BD pour expliquer à son fils



Maman d’un enfant de quatorze mois au moment de l’accident, Margot a décidé de faire une BD pour pouvoir expliquer à son fils l’accident qu’elle a subi. Dans cette BD, elle témoigne des moments qu’elle a vécu et essaye de retenir le positif. Cette BD s’intitule « Mon petit AVC ». Pour Margot, il s’agit également d’un moyen de se reconstruire après l’accident. Un témoignage précieux pour éviter les clichés sur les jeunes victimes d’AVC.