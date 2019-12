Environnement : le magazine "We Demain" lance sa version junior

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Les jeunes sont notre avenir. Ils sont mobilisés sur la transition écologique, le climat et on s'est dit que la génération Greta Thunberg avait besoin d'avoir son propre magazine", affirme David Groison, directeur des publications de Phosphore et Okapi.

La couverture de la revue We Demain 100% ado est signée Riad Sattouf, auteur de BD. "On avait envie de Riad Sattouf en couverture parce qu'on voulait que ce soit transgressif et drôle et pas rajouter de l'anxiété et il a dit oui tout de suite", explique-t-il.

Une revue pour toute la famille

"Chaque page est une proposition de passage à l'action et le kit d'activiste, c'est des slogans marrants, mais qui dénoncent comme Le bœuf, c'est pas la teuf ou Halte au carnage des emballages", précise-t-il.



"La presse jeunesse, quand c'est bien fait, ça attire les parents aussi. Le sujet du climat et de l'écologie est un grand sujet de débat à l'intérieur des familles", conclut David Groison.



Le JT

Les autres sujets du JT