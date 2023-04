Prix de la BD du ministère des Armées : l'auteur Nicolas Juncker annonce "reverser" sa récompense "aux victimes des violences militaires de Sainte-Soline"

Le scénariste annonce reverser sa part de la récompense, décernée par le ministère des Armées, à une caisse de grève et à une cagnotte de soutien aux "victimes des violences militaires" de Sainte-Soline.

"Il y a des prix qui font plaisir, d'autres moins", a lâché Nicolas Juncker. L'auteur de bande dessinés est l'un des lauréats du prix les "Galons de la BD", décerné par le ministère des Armées, avec le dessinateur François Boucq pour Un général des généraux, publié aux éditions Le Lombard. Mais il annonce dans un post Facebook qu'il lui "est impossible d'accepter ce prix en l'état" et souhaite "reverser" sa "part de 3 000 euros à une caisse de solidarité avec les grévistes contre la réforme des retraites" et "à une caisse de soutien aux victimes des violences militaires de Sainte-Soline".

"Que par mon maigre biais, le ministre des Armées soutienne financièrement ces causes, en se demandant, peut-être, comment rétablir les 'liens qui unissent un peuple à son armée' plutôt que de chercher à les détruire, voilà qui ne pourrait que me réconforter", explique Nicolas Juncker. Il "rappelle qu'un des manifestants de Sainte-Soline est toujours entre la vie et la mort".

Nicolas Juncker raconte, qu'il y a deux ans déjà, il avait découvert qu'un de ses ouvrages Seules à Berlin, avait été sélectionné pour ce même prix : "J'avais obtenu (discrètement) qu'il en soit retiré (et tout le monde était content)", fait-il remarquer.

"J'avoue que deux ans plus tard, il me semblait improbable que l'armée récompense un livre, 'Un général des généraux' racontant "par le menu comment ladite armée avait tenté il y a peu de renverser un gouvernement républicain par un putsch", explique-t-il avec satisfaction. C'était, selon lui, "sous-estimer le sens de l'humour de nos militaires et des membres du jury (que je me dois de reconnaître, quand même)". La BD Un général, des généraux raconte dans un style parodique, le coup d'État du 13 mai 1958 porté notamment par des généraux opposés à l'indépendance de l'Algérie.