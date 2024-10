La version animée de "One Piece" fait une pause de six mois

Les fans de la version animée du manga One Piece vont devoir s'armer de patience. Sa diffusion est interrompue jusqu'en avril 2025, a annoncé le compte officiel de la série sur X dimanche 13 octobre. Cette césure de six mois commence juste après l'épisode 1 122, en plein milieu de l'arc, l'équivalent d'un gros chapitre de l'histoire, intitulé Egg Head.

L'adaptation du manga d'Eiichirō Oda, qui retrace l'histoire de Luffy et de ses compagnons d'aventure, par le studio Toei Animation, fête ses 25 ans. Elle est diffusée depuis 1999 au rythme d'un épisode par semaine, visible en France sur Netflix, Crunchyroll et ADN. Pendant cette pause, une nouvelle version d'un arc précédent va être proposée aux fans du manga, de quoi les faire patienter pendant les 26 prochaines semaines avant de découvrir la suite de l'arc "Egg Head" et des aventures de Luffy.

📢 The Egghead Arc is now on break and will resume in April 2025. #OnePiece will still continue with ONE PIECE LOG: FISH-MAN ISLAND SAGA, a special edited version of the original arc from the series! Begins late October in an abridged story with enhanced visuals! #OnePieceLOG pic.twitter.com/lT7lbYAVTD — Toei Animation (@ToeiAnimation) October 13, 2024

Dans son message sur X, le compte officiel du manga explique cette interruption de six mois de l'animé : "Afin d'obtenir une qualité encore plus élevée, le chapitre Egg Head se poursuivra en avril 2025. De plus, le calendrier de diffusion sera modifié à partir du redémarrage en avril 2025." Ce n'est pas la première fois que la série est suspendue. Cela avait déjà été le cas lors de la crise du Covid, à cause des restrictions sanitaires, du 19 avril au 28 juin 2020. Et une nouvelle fois, entre mars et avril 2022, après le piratage du système de Toei Animation. D'après le média américain Variety, les créateurs de l'animé ont cette fois besoin de "recharger les batteries".

Une réédition et un épisode d'anniversaire

Dès le 26 octobre, le studio Toei Animation va diffuser une nouvelle version d'un arc précédent, celui concernant l'île des hommes-Poissons, préalablement diffusé entre 2011 et 2012. Cette réédition remastérisée propose des visuels retravaillés, du son de meilleure qualité, de nouvelles musiques et de nouveaux effets spéciaux. Elle compte 21 épisodes, au lieu des 57 originaux, et va être diffusée jusqu'en avril prochain et la reprise de l'animé. La date de diffusion de ce remake en France n'est pas encore connue.

En revanche, les fans ont rendez-vous le 20 octobre pour découvrir un épisode spécial à l'occasion des 25 ans de l'animé. Dans One Piece : Fan Letter, ils retrouveront Luffy et son équipage à travers les yeux d'une de leurs admiratrices.