"C'est un truc qui fait toujours kiffer !" : la version animée de "One Piece" fête ses 25 ans

Depuis 1999, deux ans après la création du célèbre manga japonais d'Eiichirō Oda, plus de 1 100 épisodes retracent les aventures de Luffy et de son équipage de pirates.

Le phénomène One Piece fait encore parler de lui. La version animée du célèbre manga japonais fête, dimanche 5 mai, les 25 ans de son héros Luffy, avec une série d'événements en Europe. Les plus de 1 100 épisodes, diffusés par le studio Toei Animation au rythme d'un par semaine depuis 1999, adaptent l'histoire imaginée par Eiichirō Oda. Les aventures de Luffy et de son équipage de pirates captivent des millions de personnes dans le monde entier, et en particulier en France. Les fans, qui lisent et regardent le manga, sont loin d'être lassés par cette saga qui semble interminable.

"L'ambiance de l'animé est géniale, affirme Félix, 23 ans, qui a découvert One Piece depuis plus de dix ans, avec les couleurs, les doublages des personnages, les musiques... À chaque fois, c'est un truc qui fait toujours kiffer !" Le jeune homme continue de suivre fidèlement le manga, qu'il lit à sa manière : "Quand je lis en ligne aujourd'hui, j'écoute les musiques de l'animé en même temps. Je me mets des playlists un peu tristes quand c'est des flash-back, ou quand c'est des combats, je mets des playlists de combat", décrit-il.

Comme lui, de nombreux fans naviguent entre les différents supports, en livres, en ligne ou en animé. Gabriel a 35 ans et a découvert One Piece il y a près de 20 ans, il préfère, lui, le manga à l'animé. "Je n'ai pas trop accroché parce que je trouvais que le rythme était un peu inégal et la qualité du dessin et de l'animation aussi, explique-t-il. Et puis un animé, un épisode, ça dure à peu près 20 minutes et ça correspond à peu près à un chapitre. Et un chapitre, on le lit plutôt en cinq à dix minutes, donc je préférais quand même me focaliser sur le manga qui est plus fidèle à l'auteur."

"Nous mettons tout en œuvre pour respecter l'œuvre et la vision de l'auteur, afin d'offrir aux fans une expérience qui reste fidèle au manga original, jusqu'aux moindres détails." Isabelle Favre, de Toei Animation Europe à franceinfo

Le studio qui adapte l'œuvre d'Eiichirō Oda s'efforce d'être le plus fidèle possible, assure Isabelle Favre, directrice marketing et contenus de Toei Animation Europe : "L'animation créée par notre studio au Japon est entièrement basée et adaptée du manga éponyme créé par l'auteur original, Eiichirō Oda."

"Une œuvre foisonnante"

Toute la saga One Piece repose en effet sur le mangaka japonais. À 49 ans, Eiichirō Oda écrit et dessine les chapitres, mais il supervise aussi les animés ainsi que la série Netflix. Si bien que les fans commencent à se questionner : parviendra-t-il à terminer son histoire tentaculaire ? Ou mourra-t-il prématurément comme Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, disparu le 8 mars dernier ?

Benoît Huot, l'éditeur français du manga chez Glénat, se veut rassurant : "Au début, lorsqu'Oda s'est lancé dans One Piece, il pensait en avoir pour dix ans, ça va faire presque 30 ans qu'il est dessus. Et c'est une série où il rajoute toujours des éléments. Même s'il sait qu'il est dans la partie finale de sa saga et on sent que les enjeux sont particulièrement élevés au niveau des affrontements, One Piece est une œuvre qui est tellement foisonnante, qui dispose de tellement de créativité que bien évidemment, à partir du moment où l'auteur voudra rajouter des choses, il les rajoutera pour son plaisir. De toute façon, il la mènera à son terme en ayant conscience que l'idée n'est pas de tirer à la ligne. L'idée est de pouvoir finir en beauté", assure Benoît Huot. La quête de Luffy et de son équipage a encore devant elle de nombreux tomes et épisodes.