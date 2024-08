En soutien aux victimes à Gaza, le mangaka Naoki Urasawa vend aux enchères des mangas dédicacés

Au Japon, une opération caritative d'envergure réunit des noms importants du milieu culturel, du 29 juillet au 4 août. La levée de fonds est destinée à récolter de l'argent en soutien aux victimes de l'armée israélienne en Palestine.

"Alors que le massacre se poursuit à Gaza, les civils, en particulier les enfants qui devraient être protégés, sont exposés aux frappes aériennes et à la famine, et se trouvent dans des situations dangereuses", indique le communiqué. Israël y a lancé une "opération militaire" en réponse à la plus grande attaque terroriste et meurtrière de civils survenue sur son sol, commise par le Hamas le 7 octobre 2023.

La campagne de solidarité s'intitule "Watermelon seeds fundraiser" ("Levée de fonds graines de pastèques" en français) en hommage au fruit, devenu symbole de la résistance palestinienne il y a plusieurs décennies.

Naoki Urasawa, mangaka à la renommée internationale

Considéré comme l'une des plus grandes figures du manga actuel, Naoki Urasawa a annoncé participer à cette levée de fonds, en vendant plusieurs exemplaires dédicacés de ses œuvres. À 64 ans, l'auteur de renommée mondiale est le créateur de Pluto, Asadora, Billy Bat ainsi que de séries incontournables comme Monster et 20th Century Boys.

Le mangaka a remporté le Prix de la série au Festival d'Angoulême en 2004 pour 20th Century Boys et le Fauve d'honneur en 2018, année durant laquelle il a fait l'objet d'une exposition rétrospective de son œuvre en France, intitulée L'Art de Naoki Urasawa, présentée d'abord à Angoulême puis à Paris en 2018.

L'opération caritative a été initiée par Miu Sakamoto, célèbre chanteuse de J-pop, fille du musicien et compositeur Ryuichi Sakamoto décédé en mars 2023. "À ce jour, plus de 45 223 personnes ont été tuées dans les attaques israéliennes, dont 70% sont des femmes et des enfants. Environ 2 millions de personnes vivent actuellement comme réfugiés, confrontées à la famine en raison du manque de fournitures", exprime-t-elle dans le communiqué.

L'artiste a décidé de faire appel à des personnalités du milieu artistique japonais pour récolter des fonds, qui seront reversés à trois structures : le Centre de volontariat international du Japon, Sulala Animal Rescue (groupe de protection des animaux à Gaza) et la page internet "Funds for Gaza" qui réunit des cagnottes en ligne soutenant directement la population de Gaza.

"En réponse à cette situation, des personnes de tous horizons à travers le monde se mobilisent pour fournir une aide humanitaire. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire en tant qu'artiste japonaise, alors j'ai planifié une vente aux enchères. Je crois que l'acte d'expression artistique est un moyen de survie et il fait briller la vie avec laquelle nous sommes nés. N'est-ce pas le contraire de perdre une vie ?", raconte Miu Sakamoto.

De nombreux artistes japonais ont répondu positivement à sa proposition, parmi lesquels la chanteuse UA, la mannequin Tao Okamoto, la chanteuse et parolière Tokiko Kato, le réalisateur Sho Miyake ou encore le designer de mode Akira Minagawa.