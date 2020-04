Le dessinateur de BD Juan Gimenez est mort du Covid 19 : les "Méta-Barons" perdent un de leurs pères

Le dessinateur de bande-dessinée est décédé à Mendoza, en Argentine, son pays d'origine.

Le dessinateur argentin de bande-dessinée argentin Juan Gimenez, qui s'est distingué dans la science-fiction et notamment La Caste des Méta-Barons (Glénat), scénarisée par Alejandro Jodorowsky, est mort à Mendoza (Arentine) vendredi 3 mars, emporté par le Covid-19 à l’âge de 76 ans.

Dessinateur industriel et de mécanique de précision de formation, son style en gardera une précision graphique méthodique. il s'inscrit ensuite à l'académie des Beaux-Arts de Barcelone. Intéressé par la bande-dessinée, il ne trouve pas de contacts pour développer son art, mais reçoit les encouragements de son père, et apprend le 9e art en autodidacte.

Travaillant pour l'industrie, en 1975 son employeur repère son talent, et présente ses planches à un éditeur important qui accepte son travail. Très impressionné par les travaux de Mœbius, Giménez suit son scénariste Ricardo Barreiro pour tenter sa chance en Europe et s'installe en France en 1981. Il collabore au magazine mythique de BD Métal Hurlant et les Humanoïdes associés publient son premier album L'Étoile noire.

Puis il participe au film d'animation Heavy Metal (qui s'inspire de l'esprit et de BD de Métal Hurlant), produit au Canada. Il réalise le storyboard, le concept-art, et la mise en scène de la séquence Harry Canyon.

En 1992, il collabore avec Alejandro Jodorowsky sur sa plus fameuse série, qui se terminera en 2004 après huit tomes et un hors-série : La Caste des Méta-Barons. Ce sont notamment ces albumes qui feront de lui l'un des dessinateurs de science-fiction les plus admirés de la bande dessinée.

Ses œuvres ont été exposées au Centre Georges Pompidou de Paris en 1997. Il a également dessiné la série Segments, toujours chez Glénat, sur un scénario de Richard Malka. En 2015, il publie chez le même éditeur, l’un de ses albums les plus personnels, une somptueuse épopée de chair et de métal, Moi, Dragon.

Gimenez mène en parallèle une carrière d'illustrateur, notamment pour les éditions La Sirène qui publient en 1994 Arkhanes, un recueil de ses dessins en collaboration avec Pascale Rey.

Pour Patrick Gaumer, spécialiste de la bande-dessinée, Juan Giménez "s'impose comme l'un des maîtres de la bande dessinée de science-fiction hyperréaliste". Son art du détail dans ses dessins d'engins futuristes font penser à l'illustrateur britannique Chris Foss qui a participé au film Alien (Ridley Scott, 1979). Ses dons de coloristes aboutissent à "une œuvre particulièrement spectaculaire".